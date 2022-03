Weetzen

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 6.30 Uhr zwischen den beiden Abfahrten Gehrden und Gehrden/Wennigsen. Nach ersten Erkenntnissen war der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug, vermutlich ein dunkler Audi, auf der B217 aus Hannover kommend in Richtung Hameln unterwegs. Er fuhr auf dem linken Fahrstreifen und überholte die in gleicher Richtung auf der rechten Spur fahrenden Fahrzeuge. Dabei überfuhr er eine Sperrfläche, die die Straße auf einen Fahrstreifen verengt und geriet auf die Gegenspur. Ein entgegenkommender Skoda eines 46-jähriger Mann aus Bad Pyrmont, der auf der linken von zwei Fahrspuren fuhr, musste nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden.

Bei diesem Fahrmanöver stieß mit einem in gleicher Richtung fahrenden Transporter, der von einem 26-Jährigen aus Bad Gandersheim gesteuert wurde, zusammen. Dadurch wiederum musste eine hinter dem Verursacher in Richtung Hameln fahrende 24-jährige Hannoveranerin, die mit ihrem Passat ebenfalls auf der Sperrfläche fuhr, mit ihrem Wagen nach rechts ausweichen. Sie kollidierte dabei mit einem seitlich in gleicher Richtung fahrenden, bislang unbekannten Kraftfahrzeug.

Keine Verletzten bei Unfall bei Weetzen

Durch die beiden Zusammenstöße entstand an den beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa 6500 Euro. Verletzt wurde niemand. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Gegen die Fahrzeugführerin des VW Passat wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Überfahren der Sperrfläche eingeleitet. Gegen den bislang unbekannten Führer des Kraftfahrzeuges, der vom Passat touchiert wurde, wird ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher sowie den weiteren Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ronnenberg unter der Telefonnummer (05109) 5170 zu melden.

Von Dirk Wirausky