Weetzen

Eine Stellungnahme von Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms (CDU) in dieser Zeitung hat in der Weetzer Bevölkerung für Unsicherheit gesorgt. Die Verwaltungschefin hatte im Nachklang der Entscheidung der Firma Regiobus für den drittgrößten Ortsteil als Standort für einen neuen Betriebshof erklärt, dass die Fläche „Großes Seefeld“ als Baugebiet in den Blick genommen werden müsse. Weetzens Ortsbürgermeister Thomas Bensch nutzte die Ortsratssitzung, um auf zahlreiche Nachfragen zu reagieren und noch einmal zu betonen, wie die Aussage der Bürgermeisterin zu verstehen ist.

Gelände der Zuckerfabrik muss bis zum Jahresende frei sein

Die ehemalige Zuckerfabrik habe auch weiterhin oberste Priorität, wenn es um die Entwicklung eines Baugebietes für Weetzen geht, dahingehend habe sich der Ortsrat eindeutig positioniert. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass die Eigentümer eine Einigung erzielten und das Gelände bis zum Jahresende geräumt sei. „Andernfalls müssen wir andere optionale Flächen prüfen“, erklärte Bensch. Diese optionale Fläche wäre dann voraussichtlich das „Große Seefeld“, das nach weiteren Ausführungen von Harms bereits in der zurückliegenden Variante des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) als Alternative vorgesehen war. Die ISEK-Fortschreibung für die kommenden drei Jahre wird am Wochenende im internen Teil des Ratsinformationsprogramms freigeschaltet und soll noch vor den Sommerferien im Rat der Stadt beschlossen werden.

Unisono betonten Harms und Bensch aber auch: Es wird in jedem Fall nur ein neues Baugebiet für Weetzen geben.

Von Uwe Kranz