Ronnenberg

Eine 29-jährige Passantin ist am Freitagmorgen bei einem Unfall am Bahnübergang in Ronnenberg durch einen Funkenflug verletzt worden. Ein Lastwagen hatte beim Passieren des Übergangs gegen 8.45 Uhr die Oberleitung berührt und diese beschädigt.

Der 46-jährige Lkw-Fahrer hatte versäumt, nach dem Entladen von Recyclingmaterialien, die Ladefläche seines Muldenkippers wieder komplett abzusenken. Beim Anfahren am Bahnübergang neben dem Ronnenberger Bahnhof touchierte der Anhänger daraufhin die Oberleitung und knickte diese ab. Es kam zu einem Funkenflug, bei dem die Passantin am Bein verletzt wurde. Die 29-Jährige musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden. Weitere Passanten blieben unverletzt.

An dem Lastwagen platzten als Folgen des Unfalls ein Hydrauliktank und ein Reifen. Dazu kamen leichte Beschädigung der Plane des Anhängers durch den Funkenflug. Feuerwehr und Notfallmanager der Deutschen Bahn waren vor Ort. Im Laufe des Tages konnte die Oberleitung repariert werden. Die Schadenshöhe beträgt laut Schätzung der Polizei rund 5000 Euro. Nach Sperrung der Fahrbahn und der Bahnstrecke konnten diese gegen 11.45 Uhr wieder freigegeben werden.

Von Uwe Kranz