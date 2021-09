Ronnenberg

Die Reparatur der defekten Bedarfsampel an der Gehrdener Straße hat in den vergangenen Monaten für ungeduldiges Warten bei Schülern und Pendlern gesorgt – und für einige Verwirrung, wann denn die erneute Inbetriebnahme erfolgen würde. Fest steht: Seit Dienstag leuchten die rot, gelb und grün leuchtenden Lampen an der Lichtzeichenanlage endlich wieder.

Mehr als 20 Jahre hat die betagte Anlage auf Höhe des Knappenwegs in Ronnenberg nach Angaben des Rathauses auf dem Buckel. Die lange Reparaturzeit führte Torsten Rode vom Team Technische Infrastruktur auch darauf zurück. Es sei nicht mehr ganz einfach, Ersatzteile zu bekommen, hatte Teamleiter Thorsten Arndt bereits vor den Sommerferien erklärt. Dennoch hatte er damals noch optimistisch von wenigen Wochen gesprochen, um eine neue Steuereinheit zu installieren.

Plötzlich geht die Reparatur ganz schnell

Ganz ungeschützt waren die Nutzer des Überweges in den vergangenen Wochen bei genauerem Hinsehen nicht: Wenige Meter weiter in Richtung Eisenbahnüberführung unterstützt eine Querungshilfe ohne Lichtzeichen den sicheren Weg über die Straße. Vor allem Kinder und alte Menschen haben aber meist mehr Vertrauen in einem ampelgesicherten Weg über die Fahrbahnen.

In einer Mitteilung der Stadt Ronnenberg aus der vergangenen Woche hieß es dann, dass der Auftrag für die Reparatur im August erteilt worden sei. Voraussichtlich würden die Arbeiten in der zweiten Oktoberhälfte durchgeführt werden. Dann ging es aber doch plötzlich viel schneller und schon jetzt können die Fußgänger die Gehrdener Straße wieder sicherer überqueren.

Die Kosten der Reparatur in Höhe von insgesamt 15.100 Euro belasten indes den angeschlagenen Haushalt der Stadt nicht zusätzlich, wie Arndt ausführte. Genutzt werde vielmehr das sogenannte Straßenunterhaltungsbudget, das ohnehin im Etat der Stadt eingeplant ist.

Von Yannick von Eisenhart Rothe