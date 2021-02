Ronnenberg

Im Wohnzimmer seiner Großeltern sitzt Fynn Nuglisch mit einer Tasse Kaffee am Tisch. Die Szene erinnert an einen Sonntagsbesuch bei Oma und Opa. Aber der 20-Jährige wirkt nicht wie ein grüner Jüngling – vielmehr versprüht er im Gespräch die Entschlossenheit zur politischen Arbeit. Nach der Rückkehr in seine Heimatstadt will er in Ronnenberg dauerhaft Fuß fassen und am Freitag den Vorsitz des CDU-Ortsverbandes übernehmen.

Nuglisch gilt in seiner Partei als Politiktalent. Dass er in seinen jungen Jahren gegen den Trend in Ronnenberg ein politisches Amt übernimmt, ist ihm klar. „Die Arbeit im Ortsverband liegt brach“, sagt er. Zudem vermutet er – ohne die Mitgliederlisten gesehen zu haben –, dass die meisten der nicht einmal mehr 40 Mitglieder eher älteren Jahrgangs sind. Er lässt sich deshalb aber nicht abschrecken von der Aufgabe, die er mit einer erfolgreichen Wahl übernehmen will. Eines seiner Ziele ist es, junge Menschen zu motivieren, sich für ihre Interessen zu engagieren. „Das macht auch Spaß“, verspricht er seiner Zielgruppe.

Politische Karriere startet in der Schule

Nuglischs Weg in die Politik war ähnlich. Nach seinem Wegzug aus Ronnenberg 2012 lernte er in der IGS Mühlenberg schnell, was es heißt, wenn Schulen schlecht ausgestattet sind. Er ließ sich in die Schülervertretung und den Stadtschülerrat Hannover wählen – später brachte er sich in der CDU Ricklingen-Wettbergen-Mühlenberg aktiv ein. Dort hatte er sich zuletzt stark für eine Wahl in den Rat ins Zeug gelegt.

Nach einem Freiwilligen Politischen Jahr bei der CDU-Landtagsfraktion zog es ihn jedoch zurück in die alte Heimat. „In der Ausbildung ist man froh, wenn bei Oma und Opa günstig ein Zimmer frei ist“, erzählt Nuglisch, der selbst noch keine Familie gegründet hat. Ein günstiger Verlauf für die Partei, aus der ihn bald die Frage erreichte, ob er nicht das führende Amt im Ortsverein übernehmen wolle. Darüber habe er nicht lange nachdenken müssen, sagt Nuglisch. Nach einer Onlinemitgliederversammlung am Donnerstag, 18. Februar, soll die Vorstandswahl am darauffolgenden Sonnabend mit einem Open-air-Urnengang auf dem Hof der früheren Schlachterei seiner Großeltern am Hagacker erfolgen.

Neuer Instagram-Account für Ronnenberger CDU-Ortsverband ist schon online

Der Jungpolitiker hat bereits erste Vorstellungen, „wie politische Arbeit in Ronnenberg aussehen kann.“ Er ist sich sicher, dass die Bürger in dieser Hinsicht bald eine Veränderung bemerken werden. Dabei werde man mit kleinen Veranstaltungen beginnen, erläuterte er. Zunächst habe er einen Instagram-Account für den Ortsverein angelegt – auch ein Zeichen der Öffnung hin zu jungen Leuten. Im Wahljahr sei es selbstverständlich das große Ziel seiner Partei, CDU-Bürgermeisterin Stephanie Harms im Amt zu halten.

Er selbst wolle auch für den Rat der Stadt kandidieren. „Dort kann man etwas verändern“, sagte er mit Enthusiasmus. Im Erfolgsfall könne er sich vorstellen, ein Sprachrohr der jungen Ronnenberger in der Bürgervertretung zu sein. Wie seine politische Karriere später weitergeht, darauf will er sich jetzt noch nicht festlegen. Da er auch bei seinem Arbeitgeber gut eingebunden sei, „möchte ich auch langfristig in Ronnenberg Fuß fassen“. Auch damit geht er nicht den derzeit üblichen Weg, den viele junge Menschen beschreiten, die es nach der Schulausbildung in eine der größeren Städte zieht. „Diejenigen Leute, die hierbleiben wollen, müssen wir miteinbeziehen“, beschwört er.

Erst muss der Ortsverband ins Rollen kommen

Die eigentlichen politische Themen müssen auf Nuglisch noch warten, bis er seinen Ortsverband ins Rollen gebracht hat. Das könnte aber schon im März so weit sein, meint er. Das Geschehen in der Stadt hat der 20-Jährige zumindest in den vergangenen Jahren aus der Presse und bei Besuchen im Elternhaus verfolgt – zumal vor allem seine Großmutter im früheren Metzgerladen über alle Themen bestens informiert gewesen sei. Im Ortsverband baut er hingegen auf die Unterstützung der erfahrenen Kollegen Marion Vetter und Herrmann Haller.

Dass seine Freunde aufgrund seines neuen Engagements auf Treffen mit ihm verzichten müssen, denkt Nuglisch nicht. „Die sind mir außerordentlich wichtig.“ Beim Fernsehen, Lesen und Schwimmen sieht er eher Potenzial, seinem Politikhobby noch mehr Zeit einzuräumen. „Belohnt wird man mit vielen schönen Erlebnissen und Veranstaltungen“, sagt er.

