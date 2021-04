Ronnenberg

Ein Gartenzaun ist am Sonntagabend an der Straße Im Goldfeld auf dem Grundstück mit der Hausnummer 27 in Brand geraten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde ein hölzernes Zaunelement von einem bislang unbekannten Täter angesteckt. Die Tat muss sich laut Polizei gegen 18 Uhr ereignet haben. Anwohner konnten das Feuer löschen. Die Ermittler schätzen den Schaden auf rund 500 Euro. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170 zu melden.

Von Jennifer Krebs