„ Gaby, was kostet der Kaffee?“ Am ersten Tag kann noch nicht alles perfekt laufen, noch sind nicht alle Preise präsent. „Daran muss ich mich noch gewöhnen“, sagt Karsten Albrecht und lacht. Er ist mit seinem Team der neue Betreiber der Gaststätte des SV Weetzen. Gaby, das ist seine Tante Gaby Zeh, die als Besitzerin und Pächterin dazu gehört – und die die Preise im Kopf hat. „2 Euro“, sagt Zeh und notiert sich den Verkauf auf einem Zettel.

Am 1. Oktober legte der kleine Familienbetrieb mit sechs Personen, zu dem auch drei Kinder von Zeh sowie ihre Cousine gehören, bei der Eröffnung los. Zuvor ging nach 13 Jahren eine kleine Ära zu Ende, solange hatte die Familie Kühl in der Gaststätte den Hut auf. Was übernommen wurde, sind die Öffnungszeiten: dienstags bis freitags ab 17 Uhr, sonnabends ab 10 Uhr und sonntags ab 9.30 Uhr. Neu ist, dass es in der Gaststätte nun jeden Sonntag ein Frühstücksbuffet gibt. „Wir wollen hier ansonsten nicht alles umkrempeln. Die Gaststätte lief ja gut, von der Ausstattung her ist alles vorhanden“, sagt Albrecht.

Er wohnt in Lemmie. „Ich komme in Gehrden viel rum, bin auch dem Sport sehr verbunden. Vor acht Wochen habe ich erfahren, dass hier ein Nachfolger gesucht wird“, berichtet der 47-Jährige. Apropos Sport: Den 3. Oktober möchte er zu einem Feiertag machen: Frühstücksbüffet wie an Sonntagen und nachmittags den Grill anwerfen – passend zum Heimspiel der ersten Fußball-Herren des SV Weetzen.

Familie hat Gastronimieerfahrung

Bis dahin werden auch alle Preise verinnerlicht sein. „Wir sind jetzt ins kalte Wasser geworfen worden“, sagt Gaby Zeh. Der Vorteil ist, dass sich die Familie damit auskennt. In Rolfshagen betreibt sie in einem Freibad im Auetal die Gastronomie. „Daher passt es jetzt zum Start in Weetzen für uns gut, dass in Rolfshagen wegen dem Ende der Freibadsaison nun eine Pause ist“, sagt Karsten Albrecht.

Von Stephan Hartung