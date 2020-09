Benthe

Gute Nachrichten für Fußgänger an der Sieben-Trappen-Straße im Ronnenberger Ortsteil Benthe: Der holprige und löchrige Gehweg wird umfangreich erneuert. Seit Ende der Sommerferien ist die Firma Heinrich Depping aus der Wedemark dabei, diesen Missstand zu beseitigen. Auf einer Fläche von rund 560 Quadratmetern ersetzen die Arbeiter den teilweise zugewachsenen Asphalt mit rotem Betonrechteckpflaster, wie es aus dem Ronnenberger Stadtbild der vergangenen Jahre bekannt ist.

Auch die Borde werden im Zuge der Sanierung erneuert. Der neue Gehweg reicht nach dem Abschluss der Arbeiten, der auf Freitag, 18. September, terminiert ist, vom Benther Ortsschild an der Bundesstraße 65 auf etwa 400 Metern bis zur Bushaltestelle Sieben Trappen.

Bisher hatten es Fußgänger in dem Bereich schwer gehabt. Vor allem, wer mit einem Kinderwagen oder einem Kinderscooter auf der Feldseite unterwegs war, hatte mit dem unebenen und mit Grünwuchs durchsetzen Untergrund seine liebe Mühe. Dabei waren die Anwohner auf das holprige Geläuf angewiesen, da auf der bebauten Seite der Straße die Fahrbahn direkt an den Grundstücksgrenzen endet und kein weiterer Gehweg existiert.

Weitere Sanierungen in Vörie , Ihme-Roloven und Linderte

Die aktuelle Gehwegsanierung in Benthe ist Bestandteil des 2019 vom Rat der Stadt beschlossenen Geh- und Radwegsanierungsprogramms. Die Kosten für die Bauarbeiten an der Sieben-Trappen-Straße betragen etwa 57.000 Euro.

Die Stadt Ronnenberg plant im weiteren Jahresverlauf noch andere Gehwegsanierungen. Dazu gehören bis Ende des Jahres, die Abschnitte Am Kuhlfeld und Dorfstraße (östlicher Teil) in Vörie die Hohefeldstraße in Ihme-Roloven und die Amtmann-Reinecke-Straße in Linderte.

