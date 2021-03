Weetzen

Das Dorfgemeinschaftshaus Zum Kirschen in Weetzen entwickelt sich immer mehr zu einem neuen Dorftreffpunkt. Mit dem geplanten Neubau des alten Festsaales fehlt zwar weiterhin noch das Prunkstück für künftige Termine wie Versammlungen, kulturelle Veranstaltungen, Tanztraining, Basare, Spielenachmittage und Blutspenden. Trotzdem schreiten die Umbauarbeiten zügig voran. Inzwischen ist in einem Teil der früheren Kegelbahn noch ein zusätzlicher Raum für die Hausaufgabenbetreuung entstanden. Im ersten Stock arbeiten nach umfangreichen Umbauten bereits einige Rathausmitarbeiter in neuen städtischen Büros.

Marcel Günther hat schon eines der neuen Büros bezogen. Quelle: Ingo Rodriguez

Ingenieur Marcel Günther aus dem kommunalen Team Gebäudewirtschaft hat sich in seinem neuen Büro bereits gemütlich eingerichtet. Er sei bereits Anfang März aus dem Rathaus in Empelde in das neue Gemeinschaftshauses umgezogen, berichtet er. Dort sind im ersten Stock jetzt für Kollegen aus seinem Team insgesamt vier moderne Arbeitsräume eingerichtet worden. „Darunter ein Doppelbüro“, sagt Günther und führt durch die hellen Räume.

Während des spontanen Rundgangs öffnet der städtische Sozialassistent Matthias Nahrstedt im Erdgeschoss die Tür zur alten Kegelbahn der früheren Gaststätte Lüerßen. Dort ist jetzt ein weiterer Raum für die Hausaufgabenbetreuung der Stadt untergebracht. „In den beiden weiteren Betreuungsräumen haben wir inzwischen auch eine neue Einrichtung“, sagt Nahrstedt.

Ein Teil der früheren Kegelbahn wird nach dem Umbau als Raum für die Hausaufgabenbetreuung genutzt. Quelle: Ingo Rodriguez

Abriss und Neubau des Weetzener Gaststättensaales ist favorisierte Lösung

Wie der Leiter des Teams Gebäudewirtschaft, Cord Hennies, berichtet, haben aber die Arbeiten für die geplante Erneuerung des früheren Gaststättensaales noch nicht begonnen. Es gebe derzeit noch keinen endgültigen politischen Beschluss, ob der Festsaal saniert oder komplett abgerissen und neu gebaut werden soll, sagt Hennies zwar. Im Haushaltsentwurf der Stadt für das Jahr 2021 ist jedoch bereits Geld für einen neuen Saal eingeplant.

Zuletzt galt wegen der gravierenden baulichen Mängel des gesperrten Saalbereichs ein Neubau als wahrscheinlich und favorisierte Lösung – vor allem, weil das Dach nicht mehr sicher ist. Das haben Sachverständige im Auftrag der Stadt herausgefunden. Da aber ein Neubau nach erster Einschätzung nur unwesentlich teurer wäre als eine Teilsanierung, setzen Verwaltung und Ortsrat bislang auf die Komplettlösung. Realistisch wäre in diesem Fall eine Investition – inklusive der Abrisskosten – in Höhe einer niedrigen siebenstelligen Summe.

Der frühere Saal des Gasthauses ist wegen gravierender Baumängel gesperrt und soll einem Neubau weichen. Quelle: Ingo Rodriguez (Archiv)

Nach Angaben des städtischen Teamleiters Hennies ist im neuen Gemeinschaftshaus aber in Kürze auch noch eine Ertüchtigung der Flure erforderlich. „Als Bestandteil der Brandschutzmaßnahmen“, sagt Hennies. Die Stadt hatte das frühere Gasthaus und Hotel im Jahr 2015 im Zuge der Flüchtlingskrise erworben und die Zimmer für Menschen in Not zur Verfügung gestellt. Nachdem die Räume jedoch schließlich wieder leer standen, war eine neue Nutzung möglich. Als neues Dorfgemeinschaftshaus Weetzen trägt das Gebäude nun den Beinamen Zum Kirschen. „Das war einst eine Kneipe in Weetzen“, erläutert Hennies die Namensgebung.

Von Ingo Rodriguez