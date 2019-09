Ronnenberg

Die neue Kommunikationsoffensive der Firma Menke Umwelt Service Ronnenberg, die Reaktion aus dem Rathaus und diverse Politikerbesuche an der früheren Kalirückstandshalde in Ronnenberg sind einige der Gründe, weshalb die Bürgerinitiative (BI) „ Bauschuttdeponie – Nein Danke!“ zu einer Informationsveranstaltung einlädt. Am Donnerstag, 26. September, um 19 Uhr öffnen sich die Türen des Gemeinschaftshaus, Weetzer Kirchweg 3, in Ronnenberg für alle interessierten Bürger, auch aus anderen Ortsteilen.

Auch Risiken für die Gesundheit werden vorgestellt

Die BI möchte den Gästen einen Überblick über zurückliegende Gespräche mit Landes- und Bundespolitikern sowie Fachbehörden geben. Auch ein Ausblick auf das mögliche Planfeststellungsverfahren zu den Planungen der Firma Menke, die Kalihalde mit Bauschutt und Erdaushub abzudecken , ist vorgesehen. Diplom-Geologe Ralf E. Krupp soll einen kurzen Fachvortrag zu den Kalihalden in Niedersachsen halten. Ein „medizinischer Experte“ soll seine Einschätzungen zu „Gesundheitsrisiken durch Bauschuttstäube, Abgase und Lärm“ geben.

Zudem kündigt die BI ein „weiteres Arbeitstreffen mit dem niedersächsischen Umweltminister Olaf Lies ( SPD) zum zukünftigen Umgang mit der Kalihalde in Ronnenberg an. Der Minister habe Vertreter der BI, sowie Bürgermeisterin Stephanie Harms und Fachbereichsleiter Wolfgang Zehler für Mittwoch, 9. Oktober, ins Umweltministerium nach Hannover eingeladen. Lies hatte sich nach einem Besuch an der Halde Anfang Juli für eine für die Nachbarschaft verträgliche Lösung ausgesprochen. Nicht bekannt ist, ob der Minister inzwischen konkrete Vorschläge machen kann, wie diese Lösung aussehen könnte.

Von Uwe Kranz