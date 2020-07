Ronnenberg

Ein dunkler BMW ohne Kennzeichen steht an der Löwenberger Straße in Empelde, wenige Meter weiter ein abgemeldeter Porsche – vielerorts im Stadtgebiet blockieren Fahrzeuge in Wohngebieten den ohnehin schon knappen Parkraum. „Das ist eine Seuche in allen Stadtteilen“, sagt Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms, die den zunehmenden Beschwerden hilflos gegenübersteht. Der Verwaltung fehlten wirksame rechtlichen Mittel, um gegen Langzeitparker vorzugehen.

Harms ist sich sicher: Diejenigen, die ihre Fahrzeuge abgemeldet in den Wohngebieten abstellen, kennen die Regeln genau. Wenn diese Autos nicht einem Mitarbeiter der Stadtverwaltung auffallen, bedarf es einer Meldung seitens der Anwohner im Rathaus. Das Auto erhält dann einen roten Aufkleber mit der Aufforderung an den Halter, das Fahrzeug innerhalb der nächsten vier Wochen wegzufahren – sonst werde es abgeschleppt. Nach Ablauf der Frist kommt der kommunale Entsorger Aha und holt das Auto als Restmüll ab. Diese Zusammenarbeit habe vor der Corona-Zeit gut funktioniert, erklärt die Bürgermeisterin.

Kurz vor Ablauf der Frist sind die Fahrzeuge meist weg

So weit kommt es aber oft nicht. „Kurz vor Ablauf der Frist sind die Fahrzeuge meist verschwunden“, erzählt Harms von ihren Erfahrungen. „Diese Personen scheinen irre gute Wiedervorlagen zu haben“, sagt die Bürgermeisterin mit bitterem Humor. Bis dahin ist der Parkraum aber nicht nutzbar, und im schlimmsten Fall steht schon wieder ein anderes Auto ohne Kennzeichen auf der Stellfläche. „Das ist für alle einfach nur frustrierend“, sagt Harms.

Nach Beobachtungen der Bürgermeisterin werden die Parkflächen teilweise auch als eine Art Schaufenster genutzt. So sei beobachtet worden, wie Fahrzeuge direkt vor Ort den Besitzer gewechselt hätten. Prädestiniert für das wilde Abstellen von abgemeldeten Parkplätzen seien die Wohngebiete in Empelde – etwa entlang der Löwenberger oder der Robert-Weise-Straße. Aber auch in allen anderen Stadtteilen ist das Problem bereits aufgetreten, und die meisten anderen Kommunen kennen das Phänomen ebenfalls. „Je dichter an einer Bundesstraße oder Autobahn, desto schlimmer“, sagt Harms.

Verwaltung fehlt die rechtliche Handhabe

Und auch ein anderes Parkverhalten führt dazu, dass die Stellplätze in Wohngebieten immer knapper werden. Ordnungsgemäß angemeldete Fahrzeuge mit osteuropäischen Kennzeichen stünden ebenfalls nicht selten mehrere Wochen auf derselben Stelle, ohne bewegt zu werden. Außerdem verfügten die Bewohner immer häufiger über deutlich mehr als zwei Fahrzeuge, zum Beispiel, wenn zu den privaten Autos auch noch Firmenwagen – oftmals Transporter – vor der Wohnadresse geparkt werden. So viele Stellplätze sind aber in der Planung eines Wohngebietes für eine Einheit gar nicht vorgesehen.

Auch wenn sich Anwohner immer häufiger im Rathaus über solche Begebenheiten beschweren, habe die Verwaltung in diesen Fällen keine rechtliche Handhabe, sagt Harms. Auch bei Diskussionen mit Amtskollegen beim Deutschen Städtetag habe sich bislang keine Lösung ergeben.

Entspannung sieht die Bürgermeisterin dagegen bei den Händlern und Werkstätten im Stadtgebiet. Auch diese hatten in der Vergangenheit oftmals öffentliche Stellplätze in der Nachbarschaft mit Fahrzeugen aus den Betrieben belegt. „Das ist deutlich besser geworden“, lobt Harms, auch wenn phasenweise auch hier noch immer Erinnerungen an die Straßenverkehrsordnung notwendig seien.

Von Uwe Kranz