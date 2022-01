Ronnenberg

Im Vorfeld der Kommunalwahl im vergangenen September ist das Gewerbegebiet Ronnenberg Nordost in aller Munde gewesen. Vertreter aller Parteien erhoffen sich von der Entwicklung der Fläche zwischen Bundesstraße 217 und Empelder Straße aufgrund der zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen eine spürbare Entlastung der Stadtkasse. Bürgermeister Marlo Kratzke ging kurz nach seiner Wahl sogar noch einen Schritt weiter: „Die großen Themen der Stadt sind alle von Ronnenberg Nordost abhängig“, erklärte er. Gut drei Monate später soll nun endlich Bewegung in die Planung kommen.

Seit geraumer Zeit hatten sich die Stadt und ihr Kooperationspartner, die Hannover Region Grundstücksgesellschaft (HRG), „im Kreis gedreht“, wie es Angela Meyer-Everloh, bei der Stadtverwaltung zuständig für Stadtplanung und Regionalplanung, ausdrückt. Von einem Treffen mit der HRG in der kommenden Woche erwarte sie nun neue Erkenntnisse – vor allem über die mögliche Größe des Gewerbegebietes.

Platzbedarf für Feuerwehrtechnische Zentrale ist bekannt

In diesem Punkt gab es in der Vergangenheit immer wieder Differenzen mit den drei Beteiligten. Denn auch die Region Hannover hat in diesem Bereich Interessen – und Vorstellungen, wie diese umzusetzen seien. Letztlich soll die an der Bundesstraße gelegene Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) in einem größeren Rahmen neu gebaut werden. Allerdings blieb die Region lange die Information schuldig, welcher Flächenbedarf dafür entsteht. Dass dies inzwischen anders sei, berichtet Meyer-Everloh auf Nachfrage.

Die HRG versucht indes das Machbare bei der Flächengröße und die Rentabilität in Einklang zu bringen. Aus Sicht der Ronnenberger war diese Planung nicht ausreichend, nämlich deutlich kleiner als die ursprünglich ins Auge gefassten 70.000 Quadratmeter ausgefallen. Nicht zuletzt auch wegen des Platzbedarfs der Region für die FTZ werde mehr Platz benötigt, hieß es. In die Neufassung des Maßnahmenprogramms für das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) nahm der Rat der Stadt deshalb noch einmal auf, dass die Möglichkeit einer größeren Fläche überprüft werden solle. Genau diese Ergebnisse der Prüfung erhofft sich Meyer-Everloh nun während des Termins zu erfahren.

Einigung auf Größe ist erste große Hürde

Positiv: Nach Ansicht der Verwaltung arbeiten alle Seiten inzwischen zusammen und versuchen, den Prozess zu beschleunigen. Mit einer Einigung auf eine umsetzbare Größe wäre die erste größere Hürde genommen. In dem Konzept übernimmt die HRG die Entwicklung des Gewerbegebietes. Die Stadt will nach Möglichkeit die Bauleitplanung übernehmen, wie Meyer-Everloh erklärte.

Lesen Sie auch Parteien im Rat bleiben trotz Mehrheit beim ISEK uneins

Teil der Überlegungen ist auch weiterhin die von der Ronnenberger Politik gewünschte Entlastungsstraße durch das Gewerbegebiet Nordost. Diese soll von der Bundesstraße 217 über die Straße Am Alten Garten kommend durch die Gewerbefläche bis zur Empelder Straße etwa am Ortsausgang von Ronnenberg führen.

Mit der Möglichkeit für Autofahrer, den Ortskern Ronnenbergs auch ohne echte Umgehungsstraße umfahren zu können, soll das Zentrum entlastet werden. Sollte dies gelingen, könnte das auch Auswirkungen auf die Neugestaltung des Ortskerns im Bereich der Kreuzung Ihmer Tor/Empelder Straße/Über den Beeken haben.

Von Uwe Kranz