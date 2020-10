Ronnenberg

Ganz schön kniffelig: Wie viele Menschen engagieren sich diakonisch im Kirchenkreis? Was sind keine Arbeitsbereiche der Diakonie? Und was gibt es in jeder Kirchengemeinde an diakonischen Angeboten? Diese und weitere Fragen hat der Diakonieausschuss des Kirchenkreises Ronnenberg in der diesjährigen Woche der Diakonie im September im Rahmen eines Quiz gestellt.

„Wir freuen uns über eine gute Beteiligung quer durch den ganzen Kirchenkreis. Jetzt haben wir die Gewinnerinnen und Gewinner mit den richtigen Antworten aus dem Lostopf gezogen und benachrichtigen diese in den nächsten Tagen schriftlich“, sagt Marianne Riecke, die Vorsitzende des Diakonieausschusses.

Hauptgewinner fährt nach Spiekeroog

Der Hauptgewinn ist ein Gutschein über 300 Euro in der Familienferienstätte auf Spiekeroog. „Der Preis ist für Personen aus allen Altersklassen einlösbar“, teilt Riecke zufrieden mit. Hinzu kommen weitere 17 Gewinne, unter anderem ein Jahresabo des Straßenmagazins „Asphalt“ oder neunmal Kaffee und Kuchen im Eltern-Kind-Café in Empelde, erklärt die Kirchenkreissozialarbeiterin Andrea Schink.

Das Quiz wurde als alternatives Angebot in der Woche der Diakonie entwickelt, als klar war, dass aufgrund der Corona-Pandemie einige Veranstaltungen nicht organisiert werden können, wie zum Beispiel eine Einladung an Ehrenamtliche für eine Dankeschönfeier.

Von Janna Silinger