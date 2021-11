Empelde

Fossile und erneuerbare Energienutzung auf einem Betriebsgelände – ist das möglich? In Empelde wird dies immer wahrscheinlicher. Dort plant die Firma GHG Gasspeicher in einer Kooperation mit Enercity die flächenmäßig größte Fotovoltaikanlage in der Stadt Ronnenberg direkt neben den von ihr betriebenen Gaskavernen. Allerdings benötigt die Vorbereitung des Projektes weiterhin viel Zeit. Nach Bekanntwerden der Pläne im April 2021 liegen jetzt die Abwägungen der Verwaltung nach der so genannten frühzeitigen Beteiligung vor. Der Rat soll Mitte Dezember beschließen, die Pläne öffentlich auszulegen und weitere Träger öffentlicher Belange zu beteiligen.

Fotovoltaikanlage wird so groß wie ein Fußballfeld

Auf einer Fläche von 6900 Quadratmetern – so groß wie ein Fußballfeld – sollen die Fotovoltaik-Elemente auf dem Gelände des GHG-Gasspeichers errichtet werden und in erster Linie den Eigenbedarf des Unternehmens an elektrischer Energie vor Ort decken. Der Rat der Stadt hatte dazu im Frühjahr das Areal zwischen Bundesstraße 65, Freibad und Nenndorfer Straße eigens als Sondergebiet „Energieversorgung und Solarflächen-Freianlage“ ausgewiesen, um die Kooperation des Unternehmens mit Enercity den Weg frei zu machen.

Die frühzeitige Beteiligung ergab zunächst keine nennenswerten Hinderungsgründe für den Bau der Anlage. Seitens der Bevölkerung waren gar keine Stellungnahmen bei der Stadt eingegangen. Mit Blick auf den Artenschutz ergeben sich laut Abwägung der Verwaltung auf dem derzeit als „Baustellenbereitstellungsfläche“ Areal auch keine Konflikte. Seitens der Region Hannover wird sogar „der wichtige Beitrag“ hervorgehoben, den die Anlage leistet, um das Ziel einer klimaneutralen Region Hannover bis 2050 zu erreichen.

Boden noch nicht auf Blindgänger untersucht

Allerdings könnte es Schwierigkeiten mit dem Untergrund geben. Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie weist auf die Möglichkeiten von Erdfällen im Bereich des früheren Schacht Hansa hin. So seien der Behörde im Umkreis von 100 Metern zwei Erdfälle bekannt. Auch das Vorkommen von Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg ist nach Ansicht des Kampfmittelbeseitigungsdienstes nicht unmöglich. Das liegt schlicht daran, dass für die Fläche bislang keine vollständige Luftbildauswertung vorliegt und auch keine Sondierung vorgenommen worden ist. Die Landesbehörde empfiehlt dies vor dem Bau der Solaranlage nachzuholen.

Die gute Nachricht für die Ratsmitglieder: Aufgrund der Planung entstehen für die Stadt Ronnenberg keine weiteren Kosten. Eigentlich war ein Städtebaulicher Vertrag geplant. In diesem sollte sowohl die Übernahme der Planungs- und Gutachterkosten als auch die Durchführung beziehungsweise Kostenübernahme erforderlicher Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen geregelt werden. Diese Kosten hat inzwischen die GHG Gasspeicher selbst übernommen. Da auch keine Ausgleichsmaßnahmen zu erwarten sind, wird es auch keinen Städtebaulichen Vertrag geben.

Von Uwe Kranz