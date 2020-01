Ronnenberg

Der Schuldenberg der Stadt Ronnenberg wird in den kommenden drei Jahren massiv anwachsen. Das hatte Bürgermeisterin Stephanie Harms im Rat der Stadt während der Vorstellung der Haushaltspläne für 2020 dargelegt. Kämmerer Frank Schulz wurde im Anschluss konkreter: Inklusive der Kassenkredite sollen die Verbindlichkeiten bis 2023 auf rund 138 Millionen Euro steigen. Ein Grund dafür sind teure Investitionen in diesem Dreijahreszeitraum, die Schulz in einem Überblick für 2020 ebenfalls vorstellte.

Kitas und Schulen sind der „größte Brocken“

Rund 64,7 Millionen Euro soll die Bruttokreditaufnahme für 2020 bis 2023 umfassen, erläuterte Schulz. Das sind etwa 16,17 Millionen Euro pro Jahr. Als „größte Brocken“ betitelte er die Finanzierungsanteile, die die beiden Neubauten der Grundschule auf dem Hagen und für den 5. und 6. Jahrgang der Marie Curie Schule ( KGS) in Empelde für insgesamt 36 Millionen Euro, sowie die beiden geplanten Viergruppenkitas in Empelde und Ronnenberg.

„Unter Gegenrechnung der ordentlichen Tilgungsleistungen für die bestehenden Kredite ergibt sich zunächst aus den Planansätzen eine mittelfristige Neuverschuldung von insgesamt 52,2 Millionen Euro“, schreibt der Kämmerer in einer Ausarbeitung zu diesem Thema.

Auch die Verwaltung muss erweitert werden

In seiner Auflistung der wichtigsten Investitionsleistungen der Stadt für 2020 erfordern laut der Haushaltsplanung in seinem eigenen Fachbereich die Beschaffung von neuer Hard- und Software für die Verwaltung mit rund 600.000 Euro und der Neubau eines Verwaltungsgebäudes, beziehungsweise die Erweiterung des Rathauses, mit geschätzten 300.000 Euro die meisten Mittel.

Schule und Parkplatz in diesem Bereich der Marie Curie Schule werden in den Erweiterungsbau für den 5. und 6. Jahrgang einbezogen. Quelle: Uwe Kranz

Die Anteile für die beiden Schulbauten mit 3,2 Millionen Euro für die KGS und 6 Millionen Euro für die Grundschule nehmen im Fachbereich 2, Bildung uns Soziales, den meisten finanziellen Raum ein. Aber auch die Kita Ronnenberg V überschreitet 2020 wegen der Kosten für den Erwerb des Grundstücks (330.000 Euro) die Millionen-Euro-Grenze deutlich. 850.000 Euro werden laut Plan für die Kita Empelde VI gegenüber dem Rathaus fällig. Die Kita in Linderte schlägt 2020 mit den gesamten Kosten zu buche. Inklusive Verlegung des Spielplatzes und der Erschließung sind das rund 1,4 Millionen Euro. Der Umbau des Heimatmuseums fordert weitere rund 650.000 Euro.

Mehrere Millionen für Straßen, Gehwege und Kanalisation

Mit 1,35 Millionen Euro ist die Sanierung des Kanalsystems einer der größten Kostenfaktoren im Fachbereich 3, Stadtplanung und Feuerschutz. Für 2,2 Millionen Euro will die Stadt zudem Grundstücke erwerben, jeweils rund 1 Million Euro sind für den Kauf eines neuen Feuerwehrautos und die Umgestaltung des Ronnenberger Ortskerns sowie fast 800.000 Euro für die Sanierung von Straßen vorgesehen. Darüber hinaus plant die Stadt im Haushalt 460.000 Euro für verbesserte Geh- und Radwege und 285.000 Euro für die Verbesserung der Kinderspielplätze ein. Die marode Brücke im Verlauf des Radweges an der Kückenmühle soll für rund 200.000 Euro ersetzt werden.

Da die Stadt immer noch damit beschäftigt ist mehr als 10 Millionen Euro alte Liquiditätskredite abzubauen, können auch kleine zu erwartende Überschüsse aus den Haushalten 2019 und 2020 nicht für Investitionen eingeplant werden. Mehr noch: Die Liquiditätskredite, die auch Kassenkredite genannt werden, sollen, nach den Prognosen der Verwaltung, in den Folgejahren sogar wieder leicht ansteigen.

Von Uwe Kranz