Empelde

Eigentlich sollte der Umbau schon in den Sommerferien passieren, seit Beginn der Herbstferien ist das Vorhaben nun in vollem Gange: Die Großsporthalle in Empelde erhält einen neuen Boden. In dem Gebäude zwischen Marie-Curie-Schule und Selma-Lagerlöf-Schule sind derzeit Mitarbeiter der Berliner Firma Eversports im Einsatz, um im Auftrag der Stadt Ronnenberg eine neue Spielfläche einzubauen.

So kennen die Sportler ihre Halle in Empelde nicht. Quelle: Stephan Hartung

„Im Sommer haben die Firmen in den Ferien mehr zu tun. Da war es schwierig, Mitarbeiter zu finden. Und dann kam noch Corona hinzu“, sagt Marcel Günther vom Team Gebäudewirtschaft der Stadt Ronnenberg und erklärt damit den zeitlichen Verzug. Ein Verzug, der im Nachhinein kaum Auswirkungen hat. Denn wegen der neuesten Corona-Vorgaben vom vergangenen Mittwoch, wonach der Amateursport bis Ende November pausieren muss, tut die spätere Fertigstellung der Sporthalle niemandem wirklich weh. Laut Günther avisiere die Stadt den 20. November als Zieltermin an. Als letzten Arbeitsschritt soll ein Subunternehmen von Eversports die Spielfeldmarkierungen der diversen Sportarten auf den neuen Hallenboden auftragen. „Danach gibt es noch eine Grundreinigung“, sagt Günther.

Schwingboden ist nicht mehr zeitgemäß

Bis dahin haben die derzeit täglich drei werkelnden Eversports-Mitarbeiter noch viel zu erledigen. Der bisherige Schwingboden ist bereits entsorgt. „Der Boden bestand aus Holz, solche Schwingböden werden heute nur noch in Tanzstudios verwendet“, sagt Günther. Zeitgemäßer sei nun der sogenannte flächenelastische Boden – der seinem Namen entsprechend mehr Elastizität bietet. Der Boden kehrt von allein in seine ursprüngliche Ausgangslage zurück. Dies war beim Schwingboden nicht der Fall, auch wenn dies fürs bloße Auge nicht erkennbar war, weshalb die Stadt hin und wieder für einen Ausgleich sorgen musste.

Aber der flächenelastische Boden kann noch mehr: „Er hat eine separate Dämmung. Dadurch ist es nicht mehr so laut, wenn ein Sportler auf den Boden fällt. Das ist für die Sportler angenehmer. Auch dies war beim Schwingboden anders“, sagt Günther, der für die Stadt auch die Funktion des Bauleiters innehat.

Julian Karp streicht das Material mit einer Schieblehre glatt. Quelle: Stephan Hartung

Währenddessen sind Julian Karp und Ivan Florin im Innenraum im Einsatz. Florin prüft mit einem elektronischen Stab, ob der Boden eben ist, und gleicht kleine Abweichungen aus. Dies ist die Vorarbeit für Karp. Dieser öffnet einen Sack nach dem anderen. Inhalt: ein Schüttmaterial aus Ton, sogenannter Blähton. Mit einer Schieblehre verteilt Karp den rotbraunen Werkstoff und streicht ihn glatt.

Insgesamt investiert die Stadt Ronnenberg bis zu 250.000 Euro in den neuen Hallenboden. „Wir bleiben im Kostenrahmen“, verspricht Günther und berichtet, dass die Arbeit von Eversports rund 210.000 Euro veranschlage. Die Firma habe das beste Angebot abgegeben und sich bisher als ein guter Partner erwiesen, sagt der Bauleiter, und verweist auf eine frühere Maßnahme in der Multifunktionshalle der Marie-Curie-Schule.

Von Stephan Hartung