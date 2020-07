Ihme-Roloven

Mit der Sondersitzung des Ortsrates in der vergangenen Woche ist die Posse um die Ausweisung eines neuen Baugebietes in Ihme-Roloven in eine neue Runde gegangen. Obwohl sich die SPD-Fraktion in dem Gremium weitere Bedenkzeit erbeten hat, deutet doch alles darauf hin, dass die Entscheidung des Ortsrats im September gegen das Baugebiet Hohefeldstraße und zugunsten der Fläche an der Hiddestorfer Straße ausfallen wird. Danach bleibt aber noch die Frage: Hat diese Planung überhaupt eine Chance, den Rat der Stadt erfolgreich zu passieren?

Die Ronnenberger Grünen, die nicht im Ortsrat Ihme-Roloven vertreten sind, haben sich diesbezüglich jetzt zu Wort gemeldet. Sie weisen auf einen Beschluss des Rates der Stadt hin. Demnach müssen bei der Ausweisung neuer Baugebiete zunächst ausreichend Kindergarten- und Hortplätze sowie Schulräume vorhanden sein. Einstimmige Beschlusslage sei außerdem eine Siedlungsentwicklung in den Stadtteilen an der S-Bahn – Ronnenberg, Empelde und Weetzen, erläutern die Grünen. Für die anderen Stadtteile sähen Stadt und Region Hannover ausschließlich eine behutsame Entwicklung vor.

Anzeige

Kitas und Schulen müssen zunächst gebaut werden

Auf die rund 100 Kita- und Krippen- sowie 50 Hortplätze, die nach Rechnung der Grünen derzeit in ganz Ronnenberg fehlen, reagiert die Stadt mit Neubauten in Linderte, Empelde und Ronnenberg. Zusätzliche Grundschulplätze für Ihme-Roloven in der schon jetzt aus allen Nähten platzenden Regenbogenschule in Weetzen kann eine geplante Erweiterung bringen – diese wird aber voraussichtlich nicht vor 2025 abgeschlossen sein. Dem voran gehen noch der gerade begonnene Neubau in Empelde und die Erweiterung der Grundschule Ronnenberg.

Weitere HAZ+ Artikel

„Zuvor können nur die bereits beschlossenen Neubaugebiete im Stadtteil Ronnenberg und an der Zuckerfabrik Weetzen umgesetzt werden“, sagt Fraktionsmitglied Andreas Beichler. Die angespannte Situation bei den Kita- und Schulplätzen werde durch eine beschleunigte Baulückenbebauung und durch Generationenwechsel in den Bestandshäusern massiv verstärkt.

Stadtentwicklungsplan sieht nur zehn Wohneinheiten vor

Selbst, wenn dieses Problem gelöst wäre, schießt Ihme-Roloven nach Meinung der Grünen mit einem Baugebiet Hiddestorfer Straße über das Ziel hinaus. Der Stadtentwicklungsplan bis 2030, der mit großer öffentlicher Beteiligung erarbeitet und im Rat einstimmig beschlossen wurde, sieht für ganz Ronnenberg ein Siedlungsentwicklungspotenzial von 533 Wohneinheiten vor, davon zehn in Ihme-Roloven. Durch private Bauvorhaben werde in dem Dorf aber bereits ein Mehrfaches dieser Wohneinheitenanzahl geplant. Das Baugebiet Hiddestorfer Straße würde weitere 50 bis 60 Einheiten schaffen.

Dem Bau von 21 Wohneinheiten an der Hohefeldstraße hatte der Rat zugestimmt, um das Bauland für junge Familien erschwinglich zu halten. „Eine Siedlungsentwicklung darüber hinaus wurde weder von der Stadtentwicklungskommission, vom zuständigen Bauausschuss noch vom Rat angedacht, geplant oder beschlossen,“ stellt Uwe Buntrock für die Grünen fest. Im Rahmen der sogenannten Eigenentwicklung des Dorfes könne es allenfalls mit größeren zeitlichen Abständen kleinere Erweiterungen mit zehn bis 15 Wohneinheiten geben.

SPD-Entscheidung ist nicht das letzte Wort

Aufgrund der genannten Unwägbarkeiten könne es gar nicht zu dem jetzt diskutierten Neubaugebiet kommen, meint Beichler. Wenn überhaupt, könne ein Baugebiet an der Hiddestorfer Straße nur etwa ein Drittel der angedachten Größe umfassen – wenn zuvor die Probleme mit der Infrastruktur gelöst würden.

Wenn sich die SPD in Ihme-Roloven also bis zur nächsten Ortsratssitzung für die Realisierung des Baugebietes Hiddestorfer Straße entscheiden sollte, dürfte das nicht der letzte Akt in der Posse um das Baugebiet sein. Der Schauplatz dürfte sich lediglich in den Rat nach Empelde verlagern.

Von Uwe Kranz