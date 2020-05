Ronnenberg

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Kontaktsperren und Schließungen diverser Einrichtungen, ist es für viele Eltern besonders schwierig, ihre Kinder zu beschäftigen. Die Grünen in Ronnenberg sehen die Jugendarbeit einer Kommune in besonderem Maße gefordert, um Kinder in dieser Phase mit kreativen Ideen und Anregungen zu versorgen. In Ronnenberg sei in dieser Hinsicht seitens der drei Hauptamtlichen mit Ganztagsstellen so gut wie nichts geschehen. Das kritisiert der Grünen-Ortsverband der Partei jetzt in einer Pressemitteilung.

Dorothea Pein, Mitglied im Fachausschuss für Soziales stellt fest, dass diese Untätigkeit „die seit längerer Zeit bestehende und mehrfach in den Ausschüssen geäußerte Unzufriedenheit mit den Angeboten der Stadtjugendpflege verstärkt“. Schon lange fehlten Erkenntnisse, ob überhaupt und in welchem Umfang bedürftige Kinder und Jugendliche in den Genuss eines Angebotes der Stadtjugendpflege kommen.

Anzeige

Zu mehreren Themen herrscht seit langer Zeit Funkstille

Mehrere Nachfragen bei der Stadtjugendpflege hätten lediglich ergeben, dass an einem Konzept zur Öffnung des Platzes vor dem Jugendzentrum Empelde im Juni gearbeitet würde, also drei Monate nach dem Lockdown. Außerdem wurden vor einigen Tagen zwei Schränke mit Spiel- und Lesematerial vor das Jugendzentrum gestellt. Zudem sei seitens der Jugendpflege festgestellt worden, dass die Ronnenberger Jugendlichen derzeit noch nicht in der Lage seien, an einem „digitalen Jugendzentrum“ teilzunehmen. „Wobei keine weiteren Angaben gemacht wurden, wie dies konkret aussehen könnte“, heißt es in der Mitteilung.

Weitere HAZ+ Artikel

Moniert wird darüberhinaus, das ein im Jahr 2010 in Auftrag gegebenes Jugendkonzepts der Stadtjugendpflege noch nicht vorliegt. Außerdem wurde die Jugendaktivmesse (JAM) 2020 alternativlos eingestellt und auch zum Konzept zur Ausgestaltung eines Jugendraumes in Ronnenberg seitens der Verwaltung seit über einem Jahr Schweigen herrsche. Die zielgerichtete Jugendarbeit findet sich lediglich in der Schulsozialarbeit mit messbaren Zahlen wieder. „Das ist viel zu wenig“, meinen die Grünen und verweisen auf Angebote der Nachbarkommunen und des Familienzentrums in Empelde zeigen.

Jens Williges Vorsitzender der Grünen Ratsfraktion fordert „angesichts der langen Liste von Kritikpunkten eine Neuaufstellung des Teams um das Jugendzentrum in Empelde“ zu der „nötigenfalls auch personelle Veränderungen“ gehören könnten.

Lesen Sie auch

Von Uwe Kranz