Ronnenberg

Welche Gründe gibt es für den Eigentümer einer Immobilie in Ronnenberg, die darin befindlichen Wohnungen über einen längeren Zeitraum nicht zu vermieten? Die Ratsfraktionen der Grünen und der SPD wollen dieser Frage auf den Grund gehen. In einem Antrag fordern sie die Verwaltung der Stadt zudem auf zu prüfen, ob es Mittel gibt, um Vermieterinnen und Vermieter beziehungsweise Eigentümerinnen und Eigentümer zu beraten und gegebenenfalls rechtliche Schritte gegen sie einzuleiten, damit Wohnraum bestimmungsgerecht genutzt werden kann. Auch soll geprüft werden, wie viele Wohnungen im Stadtgebiet von Ronnenberg von einem längeren Leerstand betroffen sind.

Die stellvertretende Ratsvorsitzende Dorothea Pein (Grüne), die den Antrag im Namen der beiden kooperierenden Fraktionen formuliert hat, berichtet von persönlichen Erfahrungen auf dem Wohnungsmarkt der Stadt. Personen aus ihrem näheren Umfeld, die alleinerziehend sind, Leistungen vom Jobcenter erhalten oder einen Migrationshintergrund haben, fielen bei der Vergabe von Wohnungen immer wieder durch das Raster. Als letzter Ausweg, auch für Familien mit Kindern, bleibe letztlich bei einem notwendigen Wohnungswechsel der Weg in die prekären Verhältnisse am Canarisweg in Hannover-Mühlenberg, resümiert Pein.

„In Ronnenberg gibt es einen nicht unerheblichen Leerstand“

Dem gegenüber stehe „ein nicht unerheblicher Leerstand“ bei Wohnungen, die offensichtlich über längere Zeit nicht vermietet würden. Allein zehn solcher Wohnungen an der Potsdamer Straße in der Kernstadt und drei nach dem Neubau nie bezogene Wohngebäude an der Burgfeldstraße kann Pein auf Anhieb aufzählen. Die Verwaltung soll nun klären, was hinter diesen Entwicklungen steckt und wie viele Wohnungen auf diese Weise die vorhandene Wohnungsnot in Ronnenberg zusätzlich verstärken. „Selbst ohne eine weiter wachsende Einwohnerzahl ist die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum gefährdet. Insbesondere für Familien mit schwierigen Rahmenbedingungen“, heißt es in der Begründung des Antrags.

Pein räumt zwar ein, dass auf diese Weise das Gesamtproblem der Wohnungsnot nicht gelöst werden könne, es bestehe aber dennoch Handlungsbedarf. „Falls der leer stehende Wohnraum nicht bestimmungsgemäß genutzt werden sollte, kann eine Satzung ein verbindliches Instrument sein“, schreibt sie an die Verwaltung. Dabei verweist die Grünen-Ratsfrau auf die Stadt Münster, die eine solche Satzung bereits beschlossen hat. Wohnungen, die nicht entsprechend genutzt werden, müssten dem Markt wieder zur Verfügung gestellt werden, fordert sie.

Von Uwe Kranz