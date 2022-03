Ronnenberg

Für die Grünen in Ronnenberg ist Wolfgang Dettmann quasi der wegbereitende Pionier für das dortige kommunalpolitische Wirken der Partei: Der nahezu überall unter seinem Spitznamen „Ted“ bekannte Mann aus der Kernstadt war 1981 nach dem ersten Einzug der Grünen in den Rat der Stadt auch der erste Fraktionsvorsitzende. Während seiner 15-jährigen Ratsmitgliedschaft prägte er entscheidend die Stadtpolitik. Jetzt haben die Ronnenberger Grünen Dettmann anlässlich seines 95. Geburtstages Glückwünsche überbracht und an seine Verdienste erinnert.

Vorstandsmitglied Dieter Albrecht berichtete von den Anfängen: Eine Veranstaltung der Grünen Gehrden/Ronnenberg gegen die Atombewaffnung war es, die ihn am 1. Juni 1981 im Gemeinschaftshaus mit Dettmann zusammenbrachte. Noch am selben Tag seien sie beide damals der Partei beigetreten, erzählte Albrecht.

„Friedensbewegung und Anti-Kriegspartei“

„Die Haltung der Grünen als Partei der Friedensbewegung und Anti-Kriegspartei waren sicherlich der Hauptgrund für den Eintritt“, erinnerte sich Dettmann. Die Pläne für eine Stationierung amerikanischer Atomraketen in Deutschland habe er damals kaum ertragen können. „Schließlich musste ich als 16-Jähriger im Zweiten Weltkrieg noch als Luftwaffenhelfer die Schrecken eines Krieges miterleben.“ Für den gelernten Zimmerer und studierten Lehrer bedeutete der Eintritt bei den Grünen im Alter von 54 Jahren auch den Einstieg in die Kommunalpolitik: Er kandidierte 1981 bei den Kommunalwahlen für die Partei. Die Grünen zogen zum ersten Mal in den Rat der Stadt Ronnenberg ein, Dettmann wurde Fraktionsvorsitzender – und blieb es bis 1996.

Ortsumgehung in Weetzens Süden verhindert

In dieser Zeit erwarb er sich für die Grünen große politische Verdienste. Vorstandsmitglied Albrecht erinnerte an die ursprüngliche Planung der Ortsumgehung Weetzen. Die Grünen schreiben Dettmann entscheidende Beteiligung bei der Verhinderung einer Südumgehung der Bundesstraße 217 um Weetzen zu. „Wäre diese umgesetzt worden, hätte es nie die heute für den Naturschutz bedeutsamen Stapelteiche gegeben“, erklärte Albrecht. Dettmann habe sich für die Grünen gemeinsam mit einer Bürgerinitiative gegen die damalige Ratsmehrheit durchgesetzt, um eine alternative Planung zu erwirken. „Wir wollten unbedingt den naturbelassenen Bereich im Süden erhalten“, erinnerte der 95-Jährige an das damalige Ziel. Die bevorzugte Lösung mit einer Trogstrecke durch den Ort ließ sich zwar nicht umsetzen. „Immerhin aber eine Umgehung im Westen“, nannte Albrecht eine von Dettmanns größten Leistungen.

Entsorgung von Rüstungsaltlasten angestoßen

Großen Anteil habe der frühere Fraktionsvorsitzende auch bei der Altlastenbeseitigung im Wohnpark Empelde gehabt. Beim Ausbaggern eines Löschteichs habe 1989 auf dem ehemaligen Gelände einer Munitionsfabrik der ausgehobene Boden gebrannt, berichtete Albrecht. Schnell sei deutlich geworden, dass die Rüstungsaltlasten für die begonnene und geplante Wohnbebauung ein unzumutbares Risiko darstellten. Wieder gab Dettmann den Anstoß für ein Umdenken. „Der Baubeginn und die weiteren Pläne waren ohne eine Entsorgung unverantwortlich“, erläuterte dieser jetzt noch einmal seine damalige Motivation.

Es war dann auch die grüne Ratsfraktion, die mit privaten Geldern eine Basisuntersuchung der Universität Kassel finanzierte, auf die 1991 erste Bodenproben folgten. „Nach einer jahrelangen Auseinandersetzung, an deren Spitze immer wieder Ted Dettmann stand, konnte für die Anwohner eine Sanierungslösung erstritten werden“, berichtete Albrecht. Die öffentliche Hand habe schließlich Sanierungskosten von mehreren Millionen Mark übernommen.

Einführung eines Stadtelternbeirates durchgesetzt

Dettmann setzte sich als Fraktionsvorsitzender auch für die Einführung von Elternbeiräten in den Kindergärten Ronnenbergs ein. In einem Antrag habe dieser 1987 die Beteiligung der Mütter und Väter an einem dezentralen Konzept für die Kindergartenplanung gefordert, sagte Albrecht. Nach anfänglicher Ablehnung im Rat hätten ständiger Druck der Eltern und Anträge der Grünen zur Einrichtung eines Stadtelternbeirates geführt.

Dettmann verriet anlässlich seines Geburtstages auch noch einmal den Grund für die Entstehung seines Spitznamens Ted: Ein Lehrer habe ihm als Jungen einst ein „teddyhaftes Benehmen“ attestiert, erzählte er schmunzelnd.