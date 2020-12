Ronnenberg

Was können Kinder im Wald erleben – und vor allem erfahren? Dieser Frage sollte den Ronnenberger Grundschülern das Projekt „Der Wald und Wir“ beantworten. Die Idee stammt vom Verein Heuhüpfer aus Hemmingen, im Auftrag der Stadt Ronnenberg. Die hat Umweltbildung als einen Schwerpunkt des eigenen, im Dezember 2019 vom Rat beschlossenen, Klimaschutzaktionsprogramms festgelegt. Das Projekt wurde in allen Grundschulen angeboten.

Auch wenn es auf den ersten Blick ein wenig ungastlich klingt, im Dezember einen Vormittag im Wald zu verbringen, hatten die Kinder großen Spaß daran, wie Andrea Unterricker vom Team Ökologie der Stadtverwaltung berichtet. Die Teilnahme wurde ihnen mithilfe einer Förderung von Proklima, dem Klimafonds der Region Hannover ermöglicht.

Für ein paar Stunden haben die Kinder viel Spaß im Wald. Quelle: privat

Theoretische Wissen und praktische Walderfahrung

Unter der Überschrift „Wald und Klimawandel“ lernten die Kinder von den Heuhüpfern aus Hiddestorf zunächst die Unterschiede zwischen Wetter und Klima. Später erweiterten sie ihr Wissen über klimaschädigendes Verhalten. Die Kinder erfuhren zudem, wie Bäume Kohlendioxid speichern. Ebenso beschäftigten sie sich mit Holzprodukten als Kohlenstoffspeicher.

Ganz nebenbei bauten die Mädchen und Jungen ein Waldsofa, Tipis und andere Unterstände. Nach drei Stunden bei feuchter Luft und Temperaturen um 3 Grad fiel es den meisten doch schwer, sich vom Wald zu verabschieden.

Und am Ende formulierten die Kinder dann auch noch einen Wunsch an die Ronnenberger Politiker. „Wir möchten weniger Straßen, dafür mehr Bäume und Wald – das wäre gut für das Klima und es würde auch viel mehr Spaß machen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die Schule zu kommen“, lautet der Aufruf. Offenbar hat das Projekt bei den Mädchen und Jungen Lust auf mehr Natur geweckt.

Von Uwe Kranz