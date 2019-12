Benthe

Großes Engagement für Kinder aus den Armutsvierteln von Davao auf den Philippinen: Um den Jungen und Mädchen dort eine bessere Zukunftsperspektive zu bieten, haben die Kinder und Lehrer der Grundschule Benthe am Freitagabend genau 377,79 Euro an Ruth Pahl aus Lemmie übergeben. Das Geld kommt ihrem Hilfsprojekt Philipp und Philippa zugute, das Kindern aus den Slums von Davao den Schulbesuch ermöglicht. „Von dieser Summe kann für eines dieser Kinder ein Jahr lang das Schulgeld bezahlt werden“, sagte Pahl.

Kinder bemalen Engelsflügel aus Ton

Sie zeigte sich begeistert von dem Engagement der Grundschule. Denn: Um die Spende möglich zu machen, hatten sich 67 Kinder aus der Benther Schule an einer Aktion mit dem Namen Engel verleihen Flügel beteiligt und einen Vormittag lang etwa 250 weiße Engelsflügel aus Ton mit Buntstiften bemalt. „Die verzierten Flügel konnten in fünf Benther Geschäften gegen eine Spende nach eigenem Ermessen erworben werden“, berichtete die Grundschulleiterin Jutta Fricke bei der Übergabe. Für das Bemalen hatten die Lehrer einen ganzen Schultag lang ihren Unterrichtsplan umgestellt und den Kindern geholfen. „Außerdem haben die Lehrer die Spendenboxen in die Geschäfte gebracht und dort wieder abgeholt“, sagte die Rektorin.

Etliche Exemplare dieser Engelsflügel aus Ton haben die Kinder einen Vormittag lang für die Spendenaktion bemalt. Quelle: Ingo Rodriguez

Initiiert hatte die Aktion die 17-jährige Schülerin Anna Monta Olek aus Weetzen. Sie stellte in den vergangenen Monaten mehr als 3000 der filigrane Engelsflügel aus Ton her. Zum Bemalen holte sich die Gymnasiastin und erfolgreiche Judosportlerin die Grundschüler mit ins Boot. Den Kontakt zur Grundschule Benthe vermittelte Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms, die Olek bei der Sportlergala im vergangenen Jahr kennengelernt hatte. „Wir haben uns entschieden, bei der Aktion mitzumachen, um den Kindern auf den Philippinen bessere Lebensumstände möglich zu machen“, sagte die Schulleiterin. Außerdem sei bei dieser Aktion sicher, dass das Geld genau dort ankomme, wo es benötigt werde. „Wir haben aber wirklich nicht damit gerechnet, dass dabei eine so hohe Spendensumme zusammenkommt“, sagte Fricke.

Auch die Leiterin des Hilfsprojekts Philipp und Philippa zeigte sich beeindruckt. „Die Kinder haben sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Und das ganze Lehrerkollegium hat auch mitgemacht“, sagte Pahl. Sie unterstützt mit ihrem Projekt nun schon seit 15 Jahren Kinder auf den Philippinen. Pro Jahr ermöglicht das Spendenprojekt laut Pahl etwa 15 Kindern den Schulbesuch. Das Schulgeld betrage für ein Jahr rund 350 Euro. Insgesamt hat Pahl nach eigenen Angaben schon rund 84.000 Euro Spenden für ihr Projekt eingeworben und davon das Schulgeld auf den Philippinen bezahlt.

Von Ingo Rodriguez