Bunte Schultüten, ein Gottesdienst, eine Begrüßung mit Reden und Musik, ein Gottesdienst, die erste Schulstunde – und das alles in Begleitung der ganzen Familie. So wurde in der Vergangenheit gewöhnlich die Einschulung der Abc-Schützen gefeiert. Viele Kinder freuen sich schon auf ihren großen Tag nach den Sommerferien. Nach diesen Sommerferien aber wird der erste Schultag wohl ganz anders verlaufen. Die vier Grundschulen in Ronnenberg stellen die Planungen für ihre Veranstaltungen unter Corona-Regeln vor.

Sporthalle ist keine Alternative

Drinnen und draußen? Diese Frage stellt sich für die Grundschule Benthe nicht. „Wir haben die Einschulung immer draußen gemacht, hatten bislang auch immer Glück mit dem Wetter“, sagt Schulleiterin Jutta Fricke. Alternativen wegen Corona habe man ohnehin nicht. „Uns fehlt ein größerer Raum, zudem würde der Weg zur Sporthalle ein Fußmarsch von 20 Minuten bedeuten.“ Für die Feier auf dem Schulhof hat Fricke bereits die Zusage der Ortsfeuerwehr Benthe, die genug Bänke aufstellen will. Los geht es am Sonnabend, 29. August, um 11 Uhr.

Dann beginnt für 14 Erstklässler der einzügigen Einrichtung die Schullaufbahn. Pro Kind sind vier Angehörige zugelassen. Kein Platz bleibt für den Förderverein sowie für die Viertklässler, die die Paten der Erstklässler sind. Immerhin: Die dritte Klasse wird ein kleines Stück aufführen – mit Musik vom Band. Um 10 Uhr wird es einen Gottesdienst geben an einem noch nicht festgelegten Standort, die Kirche ist dafür zu klein.

Nur zwei Angehörige pro Schulkind

Auch an der Grundschule Ronnenberg wird an diesem Tag gefeiert – auf viel Gewohntes müssen Kinder und Eltern aber verzichten. Ein Gottesdienst kann nicht gefeiert werden. „Aber wir planen, einen Pavillon aufzustellen. Dort können sich Kinder oder Eltern vor Verlassen der Schule segnen lassen“, sagt Schulleiterin Anja Gloth. Die Grundschule richtet die Einschulungszeremonie in der Sporthalle aus. „Aufgrund der Abstandsgebote können wir nur zwei Begleitpersonen pro einzuschulendem Kind zulassen.“ Das Rahmenprogramm findet in abgespeckter Form statt.

In der Regenbogenschule Weetzen gibt es 55 Erstklässler, die auf drei Klassen aufgeteilt werden. Wie die Feier abläuft, hat die Schule Anfang der Woche den Eltern in einem Brief mitgeteilt: Los geht es um 9.30 Uhr, pro Stunde ist immer eine Klasse an der Reihe. „Zeitversetzt wird es in der Kirche Gottesdienste geben, für die erste Gruppe beginnt er um 8.30 Uhr“, teilt Petra Schütze, stellvertretende Schulleiterin, mit. Bei der Feier in der Sporthalle dürfen pro Kind zwei Personen anwesend sein. „Natürlich gelten auch die bekannten Abstandsregeln, außerdem haben wir eine Maskenpflicht“, sagt Schütze.

130 neue Schüler in Empelde

In Empelde, dem größten Ortsteil der Stadt Ronnenberg, werden auch die meisten Kinder eingeschult. An der Theodor-Heuss-Grundschule beginnt für 130 Mädchen und Jungen der Ernst des Lebens. „Wir werden drei Einschulungen vornehmen, immer mit zwei Klassen“, sagt Schulleiterin Verena Kebsch-Jandel. Am 29. August geht es um 10 Uhr los. Weil die Sporthalle sehr groß ist, darf immer die komplette Kernfamilie jedes Schülers dabei sein – soweit sie mit ihm in einem Haushalt lebt. Die Drittklässler sorgen mit einem Tanz für Unterhaltung. „Das wird aber nur eine kleine Aufführung. Denn die Schüler konnten sich nicht treffen, um etwas einzuüben“, sagt Kebsch-Jandel. Sie wisse aber, dass die Kirche einen Gottesdienst plane. „Vermutlich in einem Container.“

Von Stephan Hartung