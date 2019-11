Benthe

Keine zwei Meinungen gibt es in Benthe darüber, dass die Rettungswege im Ort ausreichend freigehalten werden müssen. Nachdem sich ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr zwischen parkenden Autos festgefahren hatte, plant die Stadtverwaltung, dort und entlang der Straße Am Steinweg ein wechselseitiges Halteverbot einzurichten. Lediglich über die jeweiligen Grenzen ist man sich in Verwaltung, Ortsrat und Bevölkerung noch nicht ganz einig.

In einem laufenden Testverfahren hatte die Stadt mobile Verbotsschilder aufgestellt. Die damit festgelegten Bereiche stoßen aber nicht überall auf Gegenliebe, wie Gerald Müller ( CDU) im Ortsrat berichtete. Ein Schild sei sogar entwendet worden. Vor allem die Lage der eingerichteten Parkzonen zu Einfahrten und Kreuzungen sollen daher noch einmal überprüft werden.

Positionierung der Schilder soll optimiert werden

Auch der zuständige Fachbereichsleiter im Rathaus, Wolfgang Zehler, räumt ein, dass die derzeitige Einteilung noch nicht der Weisheit letzter Schluss sei. Zur Optimierung solle noch einmal ein Verkehrsexperte zurate gezogen werden. Die feste Installation der Schilder sei somit erst im kommenden Jahr zu erwarten. Bis dahin würden auch auf der Straße keine Markierungen vorgenommen, erklärte Zehler.

Auch Müllers Vorstoß, die Schilder bis dahin zur Probe auf der anderen Straßenseite zu postieren lehnte Zehler nicht ab. Gesucht werde die Variante, die bei der Bevölkerung mehr Akzeptanz finde.

