Jeweils zwei eineinhalbstündige Trainingseinheiten pro Tag, zwischendurch gemeinsam mit der eigenen Mannschaft und anderen Teams Mittag essen und herumalbern: Seit zehn Jahren schon funktioniert dieses Konzept des TuS Empelde. An dem beliebten Handballcamp des Vereins nehmen in den Herbstferien auch jetzt wieder mehr als 80 Kinder und Jugendliche aus der Nachwuchsabteilung teil – drei Tage, in drei verschiedenen Sporthallen in Empelde.

„Die Teilnehmer sind zwischen vier und 18 Jahre alt“, sagt Spartenleiterin Angelika Wiegand und wirft in der Großsporthalle der KGS einen Blick auf die Trainingseinheit der 13- bis 18-jährigen Teilnehmerinnen aus der C-, B- und A-Jugend. Am Morgen hatten dort bereits die Minis sowie die E- und D-Jugend trainiert. „Danach sind die älteren männlichen Jahrgänge an der Reihe“, sagt Wiegand. Anschließend werde in der kleineren Ballsporthalle gemeinsam gegessen. „Wir fahren die Trennwand runter, damit sich alle nach dem Essen in einer Hallenhälfte je nach Lust und Laune in einer Freizeitphase beschäftigen können“, beschreibt die Spartenleiterin den Übergang zu den Nachmittagseinheiten.

Förderkreis ermöglicht kostenlose Teilnahme

Auf dem Speiseplan steht an diesem Tag die Großlieferung einer Fleischerei. „Sonnabend gibt es Pizza für alle“, sagt Wiegand. Die kostenlose Teilnahme am Camp – inklusive Mittagessen – haben die Kinder und Jugendlichen dem Handballjugendförderkreis zu verdanken. Der Förderverein finanziert das Trainingslager. Es sei vor allem wegen der Spendensammlungen des Mitinitiatoren Rüdiger Waldeck möglich, die Kosten zu decken, sagt Wiegand. Inklusive einer auch jetzt wieder geplanten Abschlussaktion seien etwa 2200 Euro nötig. „Am Sonnabend gehen wir gemeinsam in eine Trampolinhalle“, sagt Wiegand. Sie verweist aber auch auf die zahlreichen Obstspenden vieler Eltern für die Trainingspausen.

Rüdiger Waldeck und Angelika Wiegand freuen sich über die anhaltende Begeisterung. Quelle: Ingo Rodriguez

Waldeck selbst hält sich bescheiden am Rand der Sporthalle auf. Die Aktion sei vor zehn Jahren auf seine gemeinsame Initiative mit der früheren Jugendwartin Beatrix Weimann ins Leben gerufen worden. Immer wieder hätten Kinder damals gefragt, ob es nicht auch in den Ferien möglich wäre zu trainieren, erzählt Waldeck. Am ersten dreitägigen Camp hätten damals zunächst nur etwa 25 Nachwuchshandballer teilgenommen. Waldeck hebt auch die Unterstützung der sieben ehrenamtlichen Übungsleiter und der Stadt hervor. „Die Helferinnen nehmen sich für die Aktion in ihren berufen Urlaub. Die Stadt stellt uns kostenlos die Hallen zur Verfügung“, betont Waldeck.

Die 17-jährige Carlotta ist seit zehn Jahren dabei. „Man kann im Camp neue Spielzüge einstudieren und es schweißt die Gemeinschaft zusammen“, sagt sie in einer Trainingspause.

