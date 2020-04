Ronnenberg

Handbemalt, selbst gebastelt, mit individuellen Grußbotschaften und in fünf kleine Körbe verpackt: Nach einem Aufruf der katholischen Kirche haben rund 300 Ronnenberger farbenfrohe und aufmunternde Osterkarten für die Bewohner aus fünf Senioreneinrichtungen gestaltet. „Die Ostergrüße sollen den Senioren in der Corona-Krise Mut machen und in Zeiten des Besuchsverbotes wegen der Ansteckungsgefahren auch etwas Trost spenden“, sagte Doris Peppermüller kurz nach dem Abgabeschluss vor den Osterfeiertagen.

Die Gemeindereferentin der katholischen St.-Maximilian-Kolbe-Kirchengemeinde in Mühlenberg, zu der auch die Gemeinden St.-Thomas-Morus in Ronnenberg sowie Heilige Familie in Empelde gehören, hatte vor wenigen Tagen zur Teilnahme an der Aktion aufgerufen. „Wir wollen ein Zeichen setzen, damit die älteren Menschen merken, dass wir sie nicht vergessen haben“, betonte Peppermüller.

Anzeige

Die Religionspädagogin und hauptamtliche Gemeindemitarbeiterin hatte im Internet, über soziale Netzwerke und per E-Mail Bekannte und Kollegen um Unterstützung gebeten. Die Aufgabe: Möglichst viele Menschen aus Ronnenberg sollten jeweils für einen nicht näher benannten älteren Menschen eine Grußkarte mit Osterbotschaft gestalten.

Liebevoll gestaltete Grüße

„Ich bin begeistert und überwältigt von der Resonanz – und darüber, wie liebevoll die Grüße gestaltet wurden“, sagte Peppermüller. Mitgemacht hatten auch ihre beiden erwachsenen Töchter Anna und Carla. Beide hätten sogar jeweils vier Karten zu dem Projekt beigesteuert, berichtete Peppermüller. Abgegeben wurden die insgesamt 300 Karten von den Teilnehmern der Aktion zunächst bei der rund 6000 Mitglieder zählenden Pfarrgemeinde, auch Peppermüller persönlich nahm Karten entgegen.

Die Gemeindereferentin hatte sich vor ihrem Aufruf über die Anzahl der Senioreneinrichtungen in Ronnenberg und im Gebiet der katholischen Pfarrgemeinde informiert, ebenso wie über die Zahl der Bewohner. Gemeinsam mit der 20-jährigen Anna und der 18-jährigen Carla gab sie die Osterkarten vor den Feiertagen dann mit gebührendem Sicherheitsabstand ab: in den Senioreneinrichtungen Johanneshaus und Integra in Empelde, Haus am Hirtenbach und Lindenhof in Ronnenberg sowie im Altenzentrum Karl Flor in Wettbergen. „Aus dem Budget der Pfarrgemeinde gibt es für die Mitarbeiter der Pflegeeinrichtungen außerdem noch Schokoladengrüße“, kündigte Peppermüller vor der Verteilaktion an.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch:

Alle aktuellen Themen aus Ronnenberg unter haz.de/ ronnenberg

Von Ingo Rodriguez