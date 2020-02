Ronnenberg

In Ronnenberg hatte man sich einiges vom Besuch des niedersächsischen Wirtschaftsministers Bernd Althusmann ( CDU) im Oktober 2019 erhofft. Stadtverwaltung, Politik und die Bürgerinitiative (BI) „Bauschuttdeponie – Nein Danke!“ stemmen sich gemeinsam gegen den Plan der Firma Menke Umweltservice Ronnenberg, auf der früheren Kalihalde im Ort Bauschutt in großem Stil einzulagern. Doch am Ende kam nur die Vereinbarung eines Gespräches mit dem Unternehmen heraus. Enttäuschend für Ronnenberg – was Bürgermeisterin Stephanie Harms ( CDU) dem Minister nun in einem Antwortschreiben mitgeteilt hat.

Begleiterscheinungen und Folgen beängstigen die Anwohner

Die zu erwartenden Begleiterscheinungen und Folgen der Einlagerungen sorgen für Ängste bei den Anwohnern, die in Ronnenberg so dicht an der Halde wohnen, wie nirgendwo sonst in Niedersachsen. Ständig wechselnde Angaben über die Menge der Einlagerungen, die Zusammensetzung und die Höhe des geplanten Salzberges verwirren die betroffenen Bürger. Klar ist: Zu rechnen ist über Jahrzehnte mit Lärm und Staub an der Halde und Belastungen durch Lkw-Verkehr bei der Zufahrt. Auswirkungen auf den Haldenkörper selbst, den Untergrund und das Grundwasser sind noch nicht erforscht.

Bei seinem Besuch hatte Althusmann viel Verständnis für die Ronnenberger Bedürfnisse gezeigt. Mitgenommen hatte er damals auch ein gemeinsames Positionspapier von Stadt und Bürgerinitiative, in dem ein Runder Tisch gefordert wird. Dieser Tisch sollte unter Beteiligung des Landes Niedersachsen, dem Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie ( LBEG), der Region Hannover, der Stadt, dem Haldeneigentümer, der Bürgerinitiative und Fachleuten der grundsätzliche Umgang mit der Halde klären, wie Harms in ihrem Brief an den Minister jetzt noch einmal betonte.

Minister verwirft Runden Tisch nach Absage Menkes

Nachdem die Firma Menke dies abgelehnt hatte, verwarf Althusmann diesen Plan kurzerhand und vereinbarte lediglich ein Gesprächstermin, bei dem Details der Menke-Planung auf den Tisch kommen sollten. Das sei „keine gute Ausgangsbasis für einen konstruktiven und vertrauensvollen Dialog“, hatte Harms in einer ersten Reaktion auf einen entsprechenden Brief aus dem Ministerium im Januar erklärt.

In ihrer mit den Ratsfraktionen und der Bürgerinitiative abgestimmten Antwort erklärte sie jetzt, dass es vielmehr gar nicht nötig sei, wenn auch wünschenswert, dass die Firma Menke an dem Runden Tisch teilnimmt. Die Klärung der aufgeführten Fragen und die ergebnisoffene Prüfung möglicher Umgangsvarianten mit der Kalihalde könnten sich nicht an dem Geschäftsmodell eines einzelnen Unternehmens orientieren, heißt es in dem Brief.

Stadt: Menke muss nicht mit am Tisch sitzen

Der Runde Tisch soll aus Ronnenberger Sicht für die Halde eine Lösung aus fachlicher, nicht aus wirtschaftlicher Sicht suchen. Zudem trage ein Runder Tisch mehr zu Transparenz und Akzeptanz des Vorgehens in der Bevölkerung bei. „Wir sehen dieses auch als eine Aufgabe der Landesregierung an“, schreibt Harms in dem Brief, der als Kopie unter anderem auch an Ministerpräsident Stephan Weil und die Fraktionen im Landtag verschickt wurde.

Harms bittet den Minister erneut, „zeitnah zu einem Runden Tisch einzuladen“. Überdies sei man „natürlich jederzeit zu Gesprächen mit der Firma Menke bereit“, an denen allerdings auch Vertreter aller Fraktionen im Stadtrat beteiligt werden sollten.

Die Stadt rüstet sich derweil für weitere Auseinandersetzungen. Für die Jahre 2020 und 2021 wurden deshalb insgesamt 25.000 Euro an Beratungskosten zum Thema Kalihalde in den Haushalt eingeplant.

