Ronnenberg

Sechs Mannschaftswagen, die an der Gehrdener Straße aufgereiht stehen. Einsatzkräfte mit Gesichtsmasken, die einen Hauseingang bewachen und umtriebig in dem Gebäude ein- und ausgehen und auch den Kofferraum eines Autos inspizieren – am Donnerstagvormittag konnten Passanten in Ronnenberg einen spannenden Polizeieinsatz hautnah verfolgen. Das weckte natürlich Neugier in der Bevölkerung. Die Staatsanwaltschaft in Hannover bestätigte im Anschluss auch eine Hausdurchsuchung, den Grund dafür wollte Sprecher Thomas Klinge aber nicht nennen.

Mit sechs Fahrzeugen ist die Polizei zu einem Einsatz in Ronnenberg gefahren. Quelle: Stephan Hartung

Gegen 11 Uhr waren die Beamten an der Gehrdener Straße vorgefahren. Insgesamt sechs Fahrzeuge waren ortsauswärts direkt hinter der Bahnüberführung auf dem Bürgersteig geparkt und erschwerten dort das Durchkommen für Fußgänger. Auf der anderen Straßenseite lief derweil die Durchsuchung, die laut Klinge nur ein Teil eines größeren Polizeieinsatzes war. Was gesucht wurde und ob die Beamten erfolgreich waren, wollte der Sprecher der Staatsanwaltschaft nicht sagen – „wegen einer laufenden Ermittlung und aus polizeitaktischen Gründen“.

