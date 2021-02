Ronnenberg

Die Prokopfverschuldung der Ronnenberger Bürger ist 2020 von 2964 auf 3029 Euro gestiegen. Das hat Kämmerer Frank Schulz in seiner Darlegung der Eckdaten zum vorläufigen Jahresabschluss der Verwaltung im Finanzausschuss erklärt. Das Jahresergebnis fällt allerdings – wie aus den vergangenen Jahren gewohnt – positiv aus. So war der Haushalt mit einem knappen Plus von 7200 Euro geplant gewesen. In der vorläufigen Bilanz steht jetzt dagegen ein Plus von 475.079 Euro.

Positiv ist laut der Präsentation des Kämmerers auch die Entwicklung der Liquiditätskredite. Diese Geldaufnahmen, die bei Privatpersonen als Dispokredit bezeichnet werden, konnten zum Stichtag am 31. Dezember 2020 auf 7,4 Millionen Euro gedrückt werden. Ein Jahr zuvor waren es noch 11,4 Millionen Euro. Werden positive Kontostände der Stadt und mithilfe von Liquiditätskrediten vorfinanzierte Investitionen gegengerechnet, beträgt der bereinigte Stand aktuell noch 6,5 Millionen Euro. Zum ersten Stichtag am 1. Januar 2007 waren es 16,1 Millionen Euro.

Anzeige

„Wir wissen, dass es nicht so weitergeht“

Auch bei den Investitionskrediten ist eine positive Entwicklung zu erkennen. Mit 8,1 Millionen Euro hat die Stadt den möglichen Kreditrahmen von 36,7 Millionen Euro nur zu einem kleinen Teil in Anspruch genommen. Der befürchtete Schuldenstand von 95,1 Millionen Euro fällt mit 66,5 Millionen Euro deshalb auch merklich niedriger aus.

Lesen Sie auch: Hohes Minus im Haushaltsentwurf für 2021

„Das ist als Ist-Aufnahme wunderschön. Wir wissen aber, dass es so nicht weitergeht“, sagte der Ausschussvorsitzende Gerald Müller (CDU) über die vorgelegten Zahlen. Der Etatentwurf der Verwaltung für 2021 weist einen Fehlbetrag von rund 5,1 Millionen Euro aus. Verwaltung und Rat bemühen sich deshalb derzeit um eine Konsolidierung, die bis spätestens zur Verabschiedung des Haushalts 2022 stehen soll.

Von Uwe Kranz