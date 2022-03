Ronnenberg

Wie viel Luft ist noch im Haushalt der Stadt Ronnenberg? Bei den aktuellen Beratungen zum Etatentwurf für 2022 ist das eine der zentralen Fragen. In den kommenden Monaten soll sich unter anderem eine externe Wirtschaftsberatung mit diesem Thema beschäftigen. Dass das Zahlenwerk, das im Januar zunächst mit einem Minus von rund 7,5 Millionen Euro geplant worden war, zumindest noch kleinere Reserven hat, zeigte sich am Montag im Verwaltungsausschuss. Um eine Deckungslücke von 225.000 Euro zu schließen, schlug Kämmerer Frank Schulz eine Kürzung aller Sach- und Dienstleistungen in Höhe von durchschnittlich 3 Prozent vor.

Defizit für 2022 beträgt rund 5,1 Millionen Euro

„Der Haushalt bleibt unausgeglichen“ – das stellte Schulz tags darauf dennoch ausdrücklich fest. Wenn der Rat der Stadt in seiner Sitzung am Donnerstagabend, 24. März, die Finanzaufstellung der Verwaltung für das laufende Jahr beschließen soll, steht unterm Strich weiterhin ein Minus von exakt 5.098.500 Euro. Diesen Betrag kann die Stadt allerdings durch sogenannte Sondereffekte begründen. So summieren sich laut Schulz die Ertragsausfälle aufgrund der Corona-Pandemie für 2022 auf allein 4,75 Millionen Euro. Dazu kämen die Ausgaben für die Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften und Kosten für Sozialarbeiter, die geflüchtete Menschen betreuen.

Nach der Beratung des Finanzausschusses am vergangenen Freitag betrug das Defizit noch 5,34 Millionen Euro. Um den Haushalt beschließen zu können, fehlten zu diesem Zeitpunkt noch etwa 225.000 Euro – auch weil die Ausschussmitglieder in der aktuell für die Bürger finanziell angespannten Lage keine Steuererhöhungen für 2022 vereinbaren wollten. Kämmerer Schulz griff daraufhin auf einen Erfahrungswert der vergangenen Jahre zurück. Demnach seien bei der Abrechnung aller Sach- und Dienstleistungen im Durchschnitt jeweils mindestens 3 Prozent der geplanten Ausgaben übrig geblieben, erklärte er. Seinem Vorschlag, diese 3 Prozent gleich aus dem Etat herauszustreichen, stand der Verwaltungsausschuss am Montag wohlwollend gegenüber.

Teilweise Bestätigung für die CDU-Fraktion

Im Detail wurde beschlossen: In den Teilbereichen Finanzen und Steuerung (56.000 Euro), Bildung und Soziales (145.000 Euro) sowie Stadtplanung und Feuerschutz (40.000 Euro) wird der Rotstift angesetzt. Die reale Kürzung beträgt am Ende nur 2,16 Prozent, dennoch wird das Sparziel von 225.000 Euro mit der erreichten Summe von 241.000 Euro leicht überstiegen.

Bestätigt fühlen dürfte sich bei diesem Vorschlag die CDU-Fraktion, die in den Fachausschüssen jeweils einen ähnlichen Schritt beantragt hatte, damit aber an der rot-grünen Mehrheit gescheitert war. Mit ihrer Forderung nach einer 15-prozentigen Kürzung lag die Union allerdings auch deutlich über dem jetzt vorgelegten Vorschlag der Verwaltung.