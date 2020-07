Ronnenberg

Eine Hecke ist am Freitag bei Dachdeckerarbeiten in Brand geraten. Durch das beherzte Eingreifen des Grundstückbesitzers und der Handwerker entstand aber nur ein geringer Sachschaden. Die beiden Dachdecker waren auf dem Grundstück an der Straße Am Hüllfeld kurz vor 17 Uhr mit Schweißarbeiten auf einem Garagendach beschäftigt. Dabei entzündete einer von ihnen versehentlich eine angrenzende Tujahecke. Beiden gelang es jedoch, gemeinsam mit dem Hauseigentümer das entstandene Feuer bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr Ronnenberg zu löschen. Die Einsatzkräfte setzten lediglich noch eine Wärmebildkamera ein, um nach versteckten Glutnestern zu suchen.

Von Uwe Kranz