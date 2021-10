Gehrden

Eine besondere Ehrung seitens des Heimatbundes Niedersachsen (HBN) haben die beiden Ronnenberger Karl-Friedrich Seemann und Manfred Riedel erhalten. Während der Jahresversammlung, die der HBN im Gemeinschaftshaus am Weetzer Kirchweg einberufen hatte, erhielten sie vom Vorsitzenden des Landesverbandes, Heinz-Siegfried Strelow, Ehrennadeln für „ihre langjährigen Verdienste“.

„Die Auszeichnung und Verleihung der goldenen Ehrennadel an Karl-Friedrich Seemann ist mit der Anerkennung verbunden, die Seemann für die Gruppe Ronnenberg unter dem Motto ,Ein Leben für den Heimatbund’ seit vielen Jahren leistet“, sagte Strelow in seiner Laudatio. Seit März 2004 ist Seemann als Vorsitzender tätig. Seemann sei es gelungen, Unterlagen, Urkunden und Dokumente zur Ronnenberger Geschichte aufzuspüren, die nun teilweise im Landesarchiv oder in der Landesbibliothek Hannover einzusehen sind. Für die Auswertung all dieser Dokumente habe er fast seine gesamte freie Zeit geopfert.

Ronnenberg ältester Ort in Niedersachsen?

„Möge ihm noch ausreichend Zeit vergönnt sein, um seine Erkenntnisse über die Geschichte seines Heimatortes in einem Buch zusammenzufassen und der Öffentlichkeit vorzustellen“, wünschte sich Strelow. Seemann unterlasse auch keinen Versuch, die Politik davon zu überzeugen, dass sein Ronnenberg möglicherweise der älteste Ort in Niedersachsen sei. „Etliche Artefakte und Knochenfunde deuten darauf hin. Das erst vor Kurzem entdeckte Gräberfeld bei Arnum könnte mit der Ersterwähnung Ronnenbergs 530/531 im Zusammenhang stehen“, sagte der HBN-Präsident.

Manfred Riedel erhielt die silbernen Ehrennadel für seine langjährigen Verdienste. „Seine größte Leistung bestand darin, Ronnenberg einen sichtbaren Mittelpunkt zu schenken“, sagte Strelow. Gleich neben dem historischen Gebäude des Heimatmuseums sei ein Platz mit den sieben im Halbkreis aufgestellten Stelen entstanden, die die Wappen der einzelnen Ortsteile tragen. Dieser Platz werde immer mit dem Namen Manfred Riedel verbunden sein.

Letzte offizielle Rede der Bürgermeisterin

Zudem habe Riedel die historischen Gebäude in der Kernstadt mit einer sichtbaren und lesbaren Legende versehen. Auf Tafeln, die vor oder direkt an den Gebäuden aufgestellt oder angebracht wurden, lasse sich erkennen, welche eindrucksvolle Geschichte sich hinter diesen Fassaden verberge. Für Besucher und interessierte Bürger der Stadt sei es eine große Hilfe, sich über die Geschichte der Bebauung des alten Ortskerns zu informieren.

Zu Beginn der Versammlung hatte Heinrich Prinz von Hannover über die 75-jährige Geschichte Niedersachsens referiert. Dabei hatten nette Anekdoten aus der Welfenfamilie für Heiterkeit bei den zahlreich erschienenen Mitgliedern gesorgt. Grußworte gab es zudem von der ausscheidenden Bürgermeisterin Stephanie Harms: Für sie war es die letzte offizielle Veranstaltung als Verwaltungschefin.

