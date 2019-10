Linderte

So langsam dürften die Organisatoren Übung haben: Bereits zum dritten Mal ist am Sonntagnachmittag in Ronnenberg die Wanderausstellung „ Ronnenberg in historischen Karten“ eröffnet worden – diesmal in der Heimatstube Linderte. Zu sehen sind bis zum März insgesamt 23 historische Karten, die die Lage und Aufteilung Ronnenbergs sowie aller heutigen Ortsteile in der Zeit vom 16. bis zum 19. Jahrhundert dokumentieren.

Birgit Hildebrand, Vorsitzende des Historischen Vereins Linderte, begrüßte die 15 Besucher sowie Bürgermeisterin Stephanie Harms, ihre Stellvertreterin Heike Rattay und den Vorsitzenden des Arbeitskreises Ronnenberger Stadtgeschichte, Wilhelm Kulke, in der Heimatstube. Da der Historiker Martin Stöber, der einen Überblick über die Ausstellung geben sollte, nicht erschien, übernahm sein Kollege und Mitinitiator Olaf Grohmann, wenngleich unvorbereitet, den Part.

Birgit Hildebrand, Vorsitzende des Historischen Vereins Linderte, trägt zu Beginn ein Gedicht vor. Quelle: Franz-V.-Reitzler

Karten über Kriegsschäden und Besitzansprüche

„Man hat Karten zur Orientierung in der Umgebung, zur Dokumentierung von Kriegsschäden oder auch für Besitzansprüche angefertigt“, erklärte er. Heute würden Karten für so etwas nicht mehr benötigt, aber: „Karten sind eine Quelle, auf der man vieles ablesen kann.“ Man könne mit den alten Stücken historische Ereignisse durch landschaftliche Veränderungen erkennen.

Im Calenberger Land stünden dabei vor allem agrargeschichtliche Veränderungen im Vordergrund. „Eine der wesentlichen Aspekte sind nach 1830 die sogenannten Agrarreformen“, sagte Grohmann. Die Agrarstruktur hätte nicht wie heute ausgesehen, mit großen, zusammenhängenden Feldern. „Es gab schmale Langstreifenflure nebeneinander, und jede Flur wurde von einem anderen Bauern gepachtet“, sagte der Historiker. Mit der Bauernbefreiung und Agrarreform wurden Bauern von Pächtern zu Landbesitzern und die Streifenflure zu größeren Feldern zusammengefasst. Solche Veränderungen ließen sich besonders gut an den Karten ablesen.

Historiker Olaf Grohmann erklärt die Anordnung der schmalen Felder vor der Agrarreform. Quelle: Franz-V. Reitzler

Die Idee zur Ausstellung stammt ursprünglich vom Arbeitskreis Ronnenberger Stadtgeschichte. Annette von Boetticher, Mitglied des Arbeitskreises und Dozentin an der Leibniz Universität Hannover, nahm sich daraufhin mit ihrem Kurs, des Projekts an, alte Karten von Ronnenberg zu digitalisieren und auszuwerten. Die Ergebnisse der Universität nahmen die Historiker Grohmann und Stöber, um die Tafeln der Ausstellung anzufertigen.

Ausstellung entsteht ehrenamtlich

„Der Verein erhält das historische Leben Lindertes“, lobte die stellvertretende Bürgermeisterin, Heike Rattay. Bürgermeisterin Stephanie Harms machte insbesondere auf die ehrenamtliche Arbeit aufmerksam, da die Ausstellung ohne bezahlte Arbeitskräfte verwaltet werde.

Und die Nachfrage ist groß: Als nächstes werden die Aufsteller in Weetzen und Rollhofen zu sehen sein, danach sollen sie in Schulen präsentiert werden. „Ich bin stolz das wir solche Projekte anbieten können“, sagte Arbeitskreisvorsitzender Kulke.

Die Ausstellung ist noch an den beiden Sonntagen, 20.und 27. Oktober, jeweils von 10 bis 13 Uhr zu sehen. Kostenlose Broschüren können auf www.ronnenberg.de heruntergeladen werden.

Mehr zum Thema:

Historische Karten dokumentieren Stadtentwicklung

Von Franz-V. Reitzler