Benthe

„Wäre der Jugendbauwagen ein Eisenbahnwagon, dann bin ich gerne ihre Lokomotive“, sagt Lisa Maack. Im Hintergrund lassen freiwillige Helfer gerade Luft aus einer Hüpfburg, Feuerwehrleute verstauen ihr Material im Löschgruppenfahrzeug, die Sonne senkt sich über den Benther Berg. „Aber ich brauche Räder. Räder, auf die ich mich verlassen kann. Sonst können wir Aktionen wie heute nicht mehr machen“, setzt die Diplom-Pädagogin fort.

Kurz zuvor ist das Sommerfest des Jugendbauwagens Benthe zu Ende gegangen. Bereits seit sieben Jahren steht der bemalte Anhängerwagen auf dem Benther Festplatz. Von Ruhen kann aber keine Rede sein. Seit der Bauwagen im Jahr 2012 vom Ortsrat finanziert und angeschafft wurde, dient er der Benther Kinder und Jugendlichen als Anlaufpunkt.

Zur Galerie Die Werbeaktion um Ehrenamtliche ginge andernorts als kleines Dorffest durch.

Kultur- und bildungsstiftendes Vorzeigeprojekt

Die Benther-Jugend hegte damals den Wunsch nach einem eigenen Treffpunkt. Ein Pendeln zum Jugendtreffpunkt in Empelde bot keine realisierbare Alternative. Ortsbürgermeister Detlef Hüper erinnert sich: „Am Anfang nutzten vor allem die Jugendlichen den Bauwagen. Nach kurzer Zeit waren es aber vor allem Kinder im Grundschulalter, die hier zu unterschiedlichen Aktionen zusammenkamen.“ Mit Erfolg: Aus dem alten Bauwagen entwickelte sich ein kultur- und bildungsstiftendes Vorzeigeprojekt, das Jugendliche mit Unterstützung von Lisa Maack selbst verwalten und im Rahmen des HAZ-Sommereinsatzes 2015 mit den Kindern neu gestaltet wurde.

Das von den Helfern auf die Beine gestellte Fest ginge vom Angebot und der Größe her mancherorts als Dorffest durch. Derlei Aktionen seien jedoch nur mithilfe von Wohlfahrtsverbänden und gemeinnützigen Vereinen möglich. „80 Prozent dieser Veranstaltung gehen ganz klar auf das Konto des DRK“, erklärt Maack. So konnten sich die Kinder auf einer Hüpfburg austoben, bei den Gokarts in die Pedalen treten oder mehrere Einsatzfahrzeuge von DRK und der Freiwilligen Feuerwehr bestaunen. Darüber hinaus stünden Johanniter, der Kunstraum Benther Berg oder der Verband Deistersterne dem Dorfprojekt helfend zur Seite.

Koordinatoren dringend gesucht

„Bei großen Veranstaltungen wie der Halloween-Aktion oder der Nikolaus-Aktion haben wir immer Helfer“, sagt Maack. Auch beim Sommerfest sind sie zu sehen – beim Kinderschminken, an den Einsatz-Fahrzeugen oder am Speisen- und Getränkestand. Dort bekommen die etwa 200 Besucher gegen eine kleine Spende Getränke, Kuchen oder Bratwürstchen. Mithilfe von Spenden zahlreicher Unternehmen erhielt das Angebot eine besondere Breite.

„Wir brauchen Ehrenamtliche, die als Koordinatoren fungieren und Ideen und Unterstützer zusammenbringen“, sagt Maack. Aber auch Menschen, die den Jugendbauwagen in den Ferien täglich auf- und zuschließen seien gefragt. Vorstellbar in dieser Rolle seien beispielsweise Hundebesitzer oder Anwohner, die regelmäßig dort vorbeikommen.

Kinder-Aktionen stehen auf der Kippe

Konkret bedeutet die Suche für Maack E-Mails zu schreiben, zu telefonieren und zu netzwerken. Man benötige ein Team, das Materialspenden organisiert, sich mit dem Ortsrat abspricht und Öffentlichkeitsarbeit betreibt. „Ich komme bei den ganzen organisatorischen Aufgaben längst nicht mehr hinterher“, erklärt die Organisatorin, die allein in der vergangenen Woche 14 Stunden aufgebracht hat, um das Sommerfest zu organisieren. Eine erste Konsequenz des Helfermangels: In diesem Jahr steht das Halloween-Fest auf der Kippe. „Wahrscheinlich können wir in diesem Jahr nur noch die Nikolausaktion durchführen“, fügt sie hinzu. Wie und ob es 2020 generell weitergeht, kann Maack nicht beantworten. Für die Benther Kinder wäre der Verlust des Bauwagens jedoch erheblich.

Immerhin: Am Sonntag haben sich fünf Erwachsene gemeldet, die beim Jugendbauwagen mitwirken wollen. In welchem Umfang sei jedoch noch unklar, sagt Maack. Deshalb suche sie weiterhin einen oder mehrere zuverlässige Helfer, die die Organisation übernehmen können.

Mehr zum Thema

Benther Jugendbauwagen steht auf der Kippe

Benther Kinder erfahren, was früher war

Neue Schülerzeitung in Benthe sucht Unterstützer

HAZ-Sommereinsatz ist gestartet

Von Patrick Schiller