Ronnenberg

Die Leichtathletik-Wettbewerbe im Stadion von Tokio, im Rahmen der 32. Olympischen Spielen, haben mit Henrik Walde in Ronnenberg einen vor dem Fernseher gebannten Zuschauer – vor allem, wenn es um den Zehnkampf-Wettbewerb geht. Für den Inhaber der Lütt Jever Scheune geht es dabei auch um Erinnerungen. Denn bei den 18. Spielen 1964, ebenfalls in Tokio, war auch Henrik Waldes Vater Hans-Joachim mit am Start und gewann die Bronzemedaille im Wettstreit der „Könige der Athleten“.

Stabhochsprungtraining mit Bohnenstangen

„Früher mochte ich das nicht so, wenn ich immer gefragt wurde, ob das mein Vater ist“, erzählt Walde. „Aber inzwischen sage ich mir, mein Vater ist mein Vater … und ich bin ich.“ Auf dem Tisch des Gastronomen liegen zahlreiche historische Zeitungsberichte über seinen Vater. Ausgeschnitten und aufgeklebt sind sie, über die Jahre etwas vergilbt, in einer Klarsichthülle geschützt oder auch gefaltet. Daneben liegt ein großformatig gezogenes Schwarzweißbild, auf dem der rund einjährige Henrik zu Füßen seines Vaters sitzt, der sich mit freiem Oberkörper auf einer Laufbahn für sein Training aufwärmt.

„Mein Vater ist 1942 in Gläsersdorf, Niederschlesien, geboren. Nach dem Krieg kam er nach Bomlitz, bei Walsrode, wo er aufwuchs und zur Schule ging“, berichtet Henrik Walde. Und dort fiel er auch Trainern auf, weil er mit 16 Jahren sechs Meter weit bei den Bundesjugendspielen sprang und 1960 einen deutschen Jugendrekord im Hochsprung mit 1,93 Meter aufstellte. „Er übte ehrgeizig zu Hause und baute sich seine ersten Hürden selbst. Stabhochsprung übte Papa mit Bohnenstangen an einer Eigenbau-Anlage“, sagt Henrik Walde.

Nach einem Sieg bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften und einem 5. Platz bei den Studentenweltmeisterschaften im Weitsprung kam dann überraschend die Nominierung als Zehnkämpfer ins gesamtdeutsche Team für die Olympischen Spiele 1964 in Tokio. Mit seiner Größe von 1,91 Meter und einem Wettkampfgewicht von 89 Kilogramm brachte er perfekte Maße mit. Begünstigend für die Europäer damals: „Wegen der dann erträglicheren Temperaturen in Tokio hatte man damals die Olympischen Spiele in den Oktober verlegt“, erzählt Henrik Walde und verweist auf die Zeitungsartikel vom 19. und 20. Oktober 1964.

Start nach Tokio am Hauptbahnhof in Hannover

Vom hannoverschen Hauptbahnhof startete das Zehnkampfteam damals zunächst nach Frankfurt. Und dann mit dem Flieger weiter nach Tokio. Mit dabei der Trainer und selbst mehrfache Deutsche Meister Friedel Schirmer aus Stadthagen. 22 Athleten aus 14 Ländern kämpften schließlich um die Medaillen im Zehnkampf. Bis zur letzten Disziplin, dem 1500-Meter-Lauf, waren der Deutsche Willi Holdorf, Hans-Joachim Walde und Rein Aun aus der Sowjetunion fast gleichauf. Doch im letzten Wettbewerb konnte Aun Hans-Joachim Walde mit seiner besseren Laufzeit noch abfangen und verwies ihn auf Platz drei. Will Holdorf gewann Gold für Deutschland.

Später wusste sich Hans-Joachim Walde noch zu steigern: Bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko-Stadt gewann er die Silbermedaille. Die schönste Erfahrung hatte er jedoch schon kurz zuvor gemacht. Drei Tage vor dem Abflug nach Mexiko kam sein erster Sohn Henrik zur Welt. Eine Verletzung bei den Spielen 1972 in München beendete schließlich die sportliche Karriere. 2013 starb Hans-Joachim Walde mit 70 Jahren in Friesland.

Zeitungsbericht von 1964 erinnern Henrik Walde an die Olympiateilnahme seines Vaters Hans-Joachim 1964 in Tokio. Quelle: Torsten Lippelt

Dem Zehnkampf war der erfolgreiche Olympionike auch nach dem Ende der eigenen Karriere verbunden geblieben – als Trainer in der Freizeit. Den Spaß am abwechslungsreichen Wettkampf vermittelte er auch an seinen Nachwuchs: Henrik Walde war ebenfalls für einige Jahre Zehnkämpfer – und Niedersachsen-Meister mit der LG Wilhelmshaven. „Meine Schwächen waren Stabhochsprung und Hürdenlauf. Aber die Ergebnisse waren da auch bei Papa früher nicht so gut“, erzählt Walde.

Gut seien dafür ein Leben lang Hans-Joachim Waldes Erinnerungen an die Tage von Tokio 1964. „Japan mochte er sehr. Er hat später, als Arzt, oft japanische Freunde besucht oder sie als Gäste begrüßt “, erinnert sich sein Sohn. Von der durch die Olympiateilnahme 1964 entstandenen besonderen Beziehung zu Japan und dessen Kultur zeugen bei der heute noch in Friesland lebenden Mutter des Ronnenbergers nicht nur die Bronzemedaille und Fotoalben. Dort gibt es auch eine Sammlung kleiner japanischer Schwarzweiß-Gemälde als Gastgeschenke und Mitbringsel von den zahlreichen Besuchen über all die Jahrzehnte.

Von Torsten Lippelt