Ronnenberg

Es ist ein Fall von illegaler Müllentsorgung und ein Verstoß gegen die geltenden Richtlinien der Seuchenverordnung: Ein Hobbyimker aus Ronnenberg hat seine nach einem Sturmschaden zerstörten Bienenbeuten einfach am Feldrand an der Gehrdener Straße zurückgelassen. Für Menschen besteht keine Gefahr. Aber Honigbienen könnten sich wegen der teilweise erheblich beschädigten Hinterlassenschaften mit der sogenannten Faulbrut anstecken. Wird die bakterielle Krankheit übertragen, kann die Tierseuche eine ganze Brut zerstören.

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung und anschließenden Ermittlungen des zuständigen Veterinäramts, des Kreisimkervereins Hannover und des Realverband Ronnenberg wurde der verantwortliche Imker ausfindig gemacht. Er muss nun unverzüglich seine achtlos zurückgelassenen Beuten entsorgen. „Das Veterinäramt wird ihn anschreiben und informieren“, berichtet Christoph Schmieta, der Gesundheitsobmann des Kreisimkervereins.

Überbleibsel liegen seit Jahren im Gebüsch

Was überraschend ist: Die Standortaufgabe des Imkers liegt offenbar schon einige Jahre zurück. Und genau so lange stehen auch die nicht entsorgten Bienenbeuten sowie weitere verrottete Hinterlassenschaften in einer Gebüschgruppe an der Gehrdener Straße, etwa 300 Meter entfernt von der Biogasanlage in Ronnenberg. „Solange das Buschwerk und die Hecken dichter waren, ist es offenbar keinem Spaziergänger aufgefallen“, meint Schmieta.

Offenbar sind die aufgestapelten Beuten bei einem Sturm umgekippt. Genau das sei das Problem, erklärt der Experte. „Die Beuten früherer Bienenvölker müssen im Freien verschlossen und bienendicht aufbewahrt werden, sonst gehen andere Bienen an die alten Waben.“ Im Fall einer Verseuchung könnten dann diese Bienen die gesamte Brut ihres Volkes infizieren. „Die Brut stirbt dann ab“, sagt Schmieta. Er verweist auf den kurz bevorstehenden Auftakt der Bienensaison: „Mitte bis Ende März legt die Königin Eier, dann fliegen schon die ersten Bienen.“

In einem Gebüsch liegen Dutzende Bienenbeuten – zum Teil geöffnet und beschädigt. Quelle: Ingo Rodriguez

Experte bleibt besonnen

Schmieta ist trotz der möglicherweise verseuchten Überbleibsel nicht besonders besorgt, dass sich nun in der Umgebung die Faulbrut ausbreitet. Eine Verseuchung der zurückgelassenen Beuten in Ronnenberg sei nicht ausgeschlossen, „aber unwahrscheinlich“, sagt er. „Wir beproben pro Jahr mehr als 120 Bienenvölker aller Imker in der Region Hannover.“ Binnen zehn Jahren werde so jedes der insgesamt rund 1300 meldepflichtigen Völker einmal überprüft. Ob dem nun ermittelten Imker eine Strafe droht, vermag er nicht zu sagen.

Gelassen reagiert Landwirt Hermann Haller, der Vorsitzende des Realverbands Ronnenberg. Von der Standortaufgabe des Imkers auf einer Teilfläche des Verbands weiß er schon seit gut drei Jahren. Ein Teil der Buschgruppe stehe aber auch auf einem Grundstück der Stadt Ronnenberg, sagt Haller mit Verweis auf die Zuständigkeiten.

Die alten Bienenbeuten liegen kaum sichtbar in einem Gebüsch nahe der Biogasanlage. Quelle: Ingo Rodriguez

Der Realverband habe jedenfalls keine Verpflichtung gesehen, die Hinterlassenschaften des Imkers wegzuräumen. „Wir wissen doch gar nicht, ob die Kisten Schrott sind oder wieder verwertbar und deshalb einen Wert haben“, begründet Haller die Zurückhaltung. Er gibt sich versöhnlich: „Wenn der Imker den Standort jetzt aufräumt und die Sachen entsorgt, können wir ihm dabei helfen.“

Von Ingo Rodriguez