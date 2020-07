Empelde

Die Stadtbahnlinie 9 wird in Badenstedt mit weiteren Hochbahnsteigen ausgebaut. Die Infrastrukturgesellschaft der Region Hannover (Infra) plant derzeit drei weitere dieser barrierefreien Bahnsteige, einen davon an der Stadtgrenze zu Ronnenberg in Empelde. Der Streit der Infra mit der Stadt Ronnenberg, ob dieser nördlich oder südlich der Bundesstraße 65 errichtet wird, scheint jetzt entschieden.

Die Haltestelle Herrmann-Ehlers-Allee, die aktuell – je nach Fahrtrichtung – nördlich und südlich der Bundesstraße liegt, wird demnach wohl südlich der Brücke über die Berliner Straße direkt an der Stadtgrenze gebaut. Das ergab aus Sicht von Timo Fleckenstein, Teamleiter bei der Ronnenberger Stadtverwaltung, eine Anhörung zum Planfestellungsverfahren.

Neubaugebiet erhöht Verkehrsaufkommen

Außer der Stadt Ronnenberg hätten noch einige Anwohner in Badenstedt Einwände vorgebracht. Fleckenstein hatte Verkehrsprobleme auf der schon jetzt vielfach überlasteten Berliner Straße ins Feld geführt, die die Ronnenberger Seite befürchtet. Zumal auch noch ein großes Baugebiet auf hannoverschem Terrain südlich der B65 geplant wird. Auch der hier entstehende Verkehr muss größtenteils durch das Nadelöhr unter der Bundesstraße hindurch.

Einen ähnlichen Hochbahnsteig will die Ifra auch an der Grenze zu Empelde errichten. Quelle: christian burkert

Die Landesverkehrsbehörde habe diese Einwände „lapidar“ zurückgewiesen. Mithilfe einer Tabelle sei es „so dargestellt worden, dass wir dieses Problem gar nicht haben“, berichtet Fleckenstein. Die Hoffnung, dass der Bahnsteig nördlich der Brücke entsteht und damit die Empelder Ortseinfahrt entlastet wird, stehen nach dieser Erfahrung auch für Bürgermeisterin Stephanie Harms schlecht. „Wir werden trotzdem weiter dagegen kämpfen“, verspricht sie.

