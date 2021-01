Empelde

Lange haben sich die Stadt Ronnenberg und die Infrastrukturgesellschaft der Region Hannover (Infra) über den neuen Hochbahnsteig an der Stadtgrenze zu Hannover gestritten. Die Frage, ob die neue Haltestelle nördlich oder südlich der Bundesstraße 65 errichtet werden sollte, erhitzte die Gemüter. Während des Planfeststellungsverfahrens hatte die Stadt Ronnenberg vor allem Bedenken wegen eines erhöhten Verkehrsaufkommens auf der Berliner Straße gehabt. Doch nun steht fest: Genau dort, südlich der Bundesstraße, wird an der Berliner Straße ein neuer Hochbahnsteig gebaut und die Arbeiten sollen bereits am 15. Februar beginnen, wie Infra-Sprecher Jens Hauschke auf Nachfrage ankündigte.

„In diesem Abschnitt des Projektes Empelder Straße soll der neue Hochbahnsteig Hermann-Ehlers-Allee inklusive dem erforderlichen Leitungsbau, Gleisbau, Fahrleitungsbau und Straßenbau realisiert werden“, sagt der Sprecher. Die Bauarbeiten sollen bis Ende November dauern, sodass den Planungen entsprechend spätestens zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember der neue Bahnsteig südlich der Bundesstraße voll genutzt werden kann.

Stadtbahnbetrieb wird für zwei Wochen eingestellt

Die Umsetzung der Baumaßnahme ist in fünf Bauphasen unterteilt, deren Höhepunkt in einen Zeitabschnitt vom 26. März bis 6. April 2021 erwartet wird. Währenddessen soll der Stadtbahnbetrieb im Baustellenbereich ruhen. Das gesamte Baufeld erstreckt sich auf einer Länge von etwa 250 Metern von dem nördlichen Bereich des Kreuzungspunktes Empelder Straße/Hermann-Ehlers-Alle/ Berliner Straße auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Hannover bis zur Einmündung der Eckermannstraße auf dem Gebiet der Stadt Ronnenberg.

In der Bauphase 1 von Mitte Februar bis Mitte April soll eine provisorische Stadtbahnhaltestelle im nördlichen Bereich des Kreuzungspunktes Empelder Straße/Hermann-Ehlers-Alle/ Berliner Straße errichtet werden. Danach ist der vorbereitende Leitungsbau in der Fahrbahn in Richtung Empelde und der vorbereitende Gleisbau in der Fahrbahn in Richtung Hannover vorgesehen. Die Berliner Straße wird in dieser Zeit entlang des Baufeldes einspurig verlaufen.

Verkehrsbehinderungen sind zu erwarten

Die zweite Bauphase beinhaltet die Sperrpause inklusive entsprechender Vor- und Nacharbeiten. Nun stehen der Gleisbau, Fahrleitungsbau und diverse Querungen des Leitungsbaus auf dem Arbeitsplan. Währenddessen wird der Verkehr in Richtung Empelde über die östliche Fahrbahn geführt. In einer weiteren kurzen Sperrpause des Stadtbahnbetriebes am 25. und 26. April werden die Betonfertigteile des Hochbahnsteiges gesetzt. Während der Stadtbahnverkehr die Baustelle nicht passieren kann, richtet die Üstra einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein.

Von Ende Mai bis Ende Juli 2021 ist die dritte Bauphase geplant. Sie beinhaltet den weiteren Ausbau des Hochbahnsteiges und den Straßenbau in der Fahrbahn samt Nebenanlage in Richtung Empelde. In den Bauphasen 4 und 5 von Ende Juli bis Ende November 2021 wird zuerst die Fahrbahn und dann die Nebenanlage in der Fahrtrichtung Hannover erneuert.

In der Auseinandersetzung der Stadt mit der Infa war den Ronnenbergern das Thema Verkehrsaufkommen besonders wichtig. Vor allem zu Stoßzeiten kommt es auch der Berliner Straße am Ortseingang von Empelde regelmäßig zu Stauungen. Die Vertreter von Verwaltung und Politik befürchten eine weitere Verschärfung, wenn der Hochbahnsteig an der jetzt festgelegten Stelle realisiert wird, nicht zuletzt weil zudem auch ein Park und Ride-Platz und ein Neubaugebiet entlang der Bundesstraße 65 in diesem Bereich in Planung sind. Unschwer vorauszusagen ist, dass zumindest für die Bauzeit mit weiteren Verkehrsbehinderungen im Bereich der Kreuzung Empelder Straße/Hermann-Ehlers-Alle/ Berliner Straße zu rechnen ist.

Von Uwe Kranz