Ronnenberg

In der Frage, ob und wie die Kalihalde in Ronnenberg mit Bauschutt abgedeckt werden darf, kündigt sich in den nächsten Wochen Bewegung an. Fast ein Jahr nach dem ergebnislosen Ende des Runden Tisches mit Vertretern der städtischen Verwaltung und der Bürgerinitiative (BI) „Bauschuttdeponie – Nein Danke!“ unter Schirmherrschaft des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums will die beauftragte Firma Menke Umweltservice Ronnenberg den Antrag für ein bergrechtliche Planfeststellungsverfahren stellen. Das kündigt das Unternehmen auf der eigenen Homepage an. Indes deutet sich an, dass mehrere Punkte in der Begründung für eine umfassende Abdeckung ins Leere laufen.

Ist ein Anwachsen der Ronnenberger Kalihalde auf bis zu 40 Meter notwendig?

Zuletzt hatte es im November eine Begehung mit Vertretern der Firma, einem von Menke beauftragten Ingenieurbüro und der Fachaufsichtsbehörde, dem Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), gegeben. Menke plant, die Halde mit rund 1,2 Millionen Kubikmetern noch einmal mit rund einer Million Kubikmetern Bauschutt abzudecken und später zu begrünen. Nach eigenen Angaben soll die Halde dabei bis auf 40 Metern im südlichen Teil anwachsen. Die Menge des Bauschutts, der aufgebracht werden soll, begründet Menke unter anderem mit einem Standsicherheitsnachweis. Der Plan: Größere Hohlräume im Inneren der Halde sollen bei Einsturz durch Nachrutschen des Abdeckungsmaterials kompensiert werden können. Allerdings: Solche einsturzgefährdeten Hohlräume sind bislang in der Ronnenberger Halde gar nicht nachgewiesen.

Auch die Begründung Menkes, die Oberfläche der abgedeckten Halde mithilfe einer dickeren Bauschuttschicht so sicher zu machen, dass der Berg später betretbar werde und der Naherholung dienen könne, ist offenbar hinfällig. Denn laut Landesraumordnungsprogramm und dem Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) ist die Zugänglichmachung des Haldenkörpers als Folgenutzung nicht vorgesehen.

Menke: Abdeckung wird nicht dicker als erforderlich

Was dies für den genehmigungsfähigen Umfang des Projektes am Ende bedeuten wird, lässt sich noch nicht abschließend sagen. Allerdings dürfte es schwierig werden, aufgrund dieser Argumentation größere Mengen Bauschutts auf die Kalihalde aufzubringen. Menke hatte zuletzt immer wieder verlautbaren lassen, man werde nur den Einsatz der technisch notwendigen Menge für eine Abdeckung beantragen.

Ronnenbergs Bürgermeister Marlo Kratzke (SPD) kritisiert angesprochen auf diese Entwicklung die laufenden Planungen. „Die Firma Menke zieht ohne Rücksicht auf die Interessen der Bürger ihren Plan durch. Das können wir nicht zulassen“, sagte er. Während eines Termins mit der BI soll deshalb ein Plan entwickelt werden, um das Projekt noch zu verhindert. „Ich werde alles tun, damit die Kalihalde nicht über viele Jahre zur Bauschuttdeponie wird.“

Auch EU-Kommission hat ein Mitspracherecht bei Ronnenberger Kalihalde

Der Haldeninhaber, die Immobilienfirma Horizon, ist derweil damit offenbar beschäftigt, den Hauptbetriebsplan der Halde neu zu fassen. Der aktuelle und in der Vergangenheit mehrfach verlängerte Plan läuft Ende des Monats aus. Außerdem muss sich Horizon um ein Konzept bemühen, welches das Versickern von salzhaltigen Haldenwässern am Haldenfuß minimiert. Kurzfristig soll dazu der Graben, in dem das Haldenwasser eigentlich in Richtung Fösse abgeleitet wird, näher an den Haldenfuß verlegt werden.

Nach aktueller Genehmigung soll das Salzwasser eigentlich durch diese Rohrleitung in Hannover-Badenstedt in die Fösse geleitet werden. Quelle: Uwe Kranz

Allerdings ergibt sich für die Antragssteller ein weiteres Problem: Bei der geplanten Abdeckung würde das Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet) 342 „Binnensalzstelle am Kaliwerk Ronnenberg“ überschüttet. Dabei handelt es sich um ein Schutzgebiet in Natur- und Landschaftsschutz. Solange die EU-Kommission den Status dieses Gebietes nicht aufhebt, kann weder die Verlegung des Haldenrandgrabens an den Haldenfuß noch die Abdeckung der Halde durchgeführt werden, so lange dieses Maßnahmen nicht mit den Erhaltungszielen des Gebietes vereinbar ist.

Indes hat der Besuch des Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) an der Halde im vergangenen September aus Sicht der BI in der Sache noch nichts Greifbares ergeben. Weil hatte zur Findung eines Kompromisses im Abdeckungsstreit um Unterlagen gebeten, welche die Initiative der Staatskanzlei zugeleitet hat. „Leider haben wir seitdem noch nichts gehört“, sagt der BI-Vorsitzende Marc Bierhance.

Von Uwe Kranz