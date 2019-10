Empelde

Auch in diesem Jahr ist die Freibadsaison in Empelde wieder mit lautem Hundegebell beendet worden. Die inzwischen dritte Auflage des beliebten Hundeschwimmens lockte am Sonnabend zum Abschluss der Sommersaison wieder etliche Hundehalter mit rund 180 Vierbeinern an. Bei einer Wassertemperatur von 16 Grad stürzten sich die Hunde immer wieder vergnügt in das Becken, planschten herum, tobten am Beckenrand und schüttelten nach dem Apportieren von Spielzeug ausgelassen ihr klitschnasses Fell aus – eine lauwarme Dusche für Herrchen oder Frauchen.

Beim Hundeschwimmen planschen zahlreiche Vierbeiner mit oder ohne ihre Besitzer im Wasser und toben vergnügt am Beckenrand herum. Quelle: Ingo Rodriguez

Nach der erfolgreichen Premiere des Hundeschwimmens vor zwei Jahren hat sich das tierische Spektakel im Freibad längst zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Bereits gegen Mittag waren im Kassenhäuschen 211 zahlende Zwei- und Vierbeiner registriert worden. „Der Eintritt beträgt einen Euro pro Nase“, sagte Schwimmmeister Wolfgang Zogall augenzwinkernd. Auf dem Parkplatz des Schwimmbads waren zu diesem Zeitpunkt keine freien Plätze mehr zu finden.

Auch Hunde müssen nach dem ausgelassenen Planschen mal eine Pause einlegen. Quelle: Ingo Rodriguez

Zogall hatte das in anderen Schwimmbädern der Region Hannover bereits etablierte Hundeschwimmen 2017 in Empelde eingeführt. Und wie schon in den beiden Vorjahren hatte er die Anlage auch jetzt wieder eigens für sie präpariert: Das Wasser war bereits einige Tage vor der Aktion nicht mehr gechlort worden, damit das Wasser bis zum Auftakt des Hundeschwimmens chlorfrei war. Für die Veranstaltung hatte die Stadt Ronnenberg aus Sicherheitsgründen wieder zwei Tierärzte engagiert – auch um kleinere Bisswunden nach möglichen Konflikten unter angriffslustigen Artgenossen zu versorgen. Bis zum Mittag waren sie jedoch nicht ein einziges Mal zum Einsatz gekommen. Außer kleineren Streitigkeiten zwischen knurrenden Hunden kam es zu keinen besorgniserregenden Zwischenfällen.

Zur Galerie Gelungener Abschluss: In Empelde ist die Freibadsaison wieder mit einem Hundeschwimmen beendet worden. Das tierische Spektakel lockte rund 120 Vierbeiner mit ihren Besitzern an.

Vor dem Hundeschwimmen hatten Hundehalter mit ihren rund 80 Vierbeinern an einer sogenannten Knochenjagd durch die angrenzende Feldmark teilgenommen. Die Schnitzeljagd mit kniffligen Übungen und Quizfragen hatten wieder Mitglieder des Ausbildungszentrums Hundetrainerteam in Rodewald organisiert.

Zum ersten Mal war Philippe Göpfert aus der Calenberger Neustadt in Hannover mit seinem Hund zu dem tierischen Planschvergnügen in Empelde gekommen. „Ich hatte beim Tierarzt einen Aushang gesehen, und finde die Aktion echt super“, sagte er. Sein Tier liebe das Wasser. „Deshalb gehen wir oft zum Silbersee in Langenhagen, aber in einem Freibad ist das auch echt cool“, sagte Göpfert. Unter den Gästen war auch wieder Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms – aber ohne Hund. „Es sind mehr Hunde da als im Vorjahr“, sagte Harms, die zur Mittagszeit allerdings nur wenige Hunde im Schwimmbecken zählte. „Es ist nur gegen Mittag etwas abgeflaut, ansonsten war tierisch viel los“, sagte Schwimmmeister Zogall kurz vor dem Ende der Veranstaltung. Zogall berichtete am Abend von insgesamt 350 zahlenden Gästen.

