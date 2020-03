Ihme-Roloven

Wenn es um die Feuerwehr in Ihme-Roloven geht, hat der 89-jährige Hans-Hermann Fricke viel zu erzählen. Der frühere Gemeindebrandmeister in der bis 1974 noch eigenständigen Gemeinde Ihme-Roloven ist nicht nur seit genau 70 Jahren Mitglied der Feuerwehr. Seine Führungsposition hat er 1968 auch genutzt, um den Grundstein einer bis heute intakten Dorfgemeinschaft zu legen. Der Vater des derzeitigen und gleichnamigen Ortsbürgermeisters Hans-Hermann Fricke gilt deshalb für viele als einer der wichtigsten Architekten für den guten Zusammenhalt eines früher zerstrittenen Doppeldorfes.

Dörfer sind nach Zwangsfusion zerstritten

Im Jahr 1928 seien die Bewohner beider Dörfer nach dem vom Landrat verfügten Zwangszusammenschluss der beiden Orte teilweise maßlos untereinander zerstritten gewesen, erzählt Fricke. „Nach der Zusammenlegung ging es immer um die Vorherrschaft, deswegen gab es eine große Rivalität.“ Die gemeinsame Feuerwehr etwa habe aus einem Löschzug Roloven und einem Löschzug Ihme bestanden. Beide Einsatzabteilungen hätten sich damals sogar getrennt zu ihren Versammlungen getroffen, erinnert sich der 89-Jährige.

Gerätehaus wird auf der Grenze errichtet

Fricke selbst war 1968 stellvertretender Gemeindebrandmeister, als er gemeinsam mit dem früheren Gemeindebrandmeister Friedrich Hüper die Weichen für einen besseren Zusammenhalt zwischen den einst eigenständigen Dörfern Ihme und Roloven stellte. Im Jahr 1968 sei ein Verkehrsunfall der Wendepunkt gewesen: „Das Gerätehaus in Roloven wurde dabei so schwer beschädigt, dass ein Neubau notwendig war“, sagt Fricke.

In Ihme habe es damals noch gar kein Feuerwehrhaus gegeben. In Roloven gab es laut Fricke vor dem Unfall aber auch nur eine Unterstellmöglichkeit für das Einsatzfahrzeug. Ein großes Gerätehaus – mit einem gemeinsamen Mannschaftsraum und einem Übungsgelände für die beiden zerstrittenen Löschzüge – sollte deshalb auf Initiative Frickes als Neubau auf einem Gemeindegrundstück genau auf der Grenze zwischen den beiden Dörfern gebaut werden. „Auch weil es keine alternative Fläche gab“, erzählt der frühere Feuerwehrfunktionär und Landwirt mit Hof in Ihme.

Zusammenhalt im Doppeldorf wird immer besser

Das Problem: Hüper sei Rolovener gewesen und habe dem Plan nur zähneknirschend zugestimmt. „Weil das Grundstück mehr auf der Seite von Ihme lag“, erinnert sich Fricke. Trotzdem sei dann der Neubau dort errichtet worden. Dass die Vernunft schließlich über alle Vorbehalte gesiegt habe, sei 40 Jahre nach der Zwangsvereinigung der Anfang einer bis heute intakten Dorfgemeinschaft gewesen.

Die Feuerwehr Ihme-Roloven habe anfangs bei Wettkämpfen in Wettbergen 1968 mit allen drei gemischten Gruppen das Siegertreppchen bestiegen. „Langsam setzte sich die Erkenntnis durch, dass man gemeinsam mehr erreichen kann“, erzählt Fricke. Die Dorfgemeinschaft sei dann immer besser geworden. Nach der Eingemeindung in die Stadt Ronnenberg im Jahr 1974 sei der Zusammenhalt alternativlos geblieben. Dass Roloven einst mehr Einsatzkräfte hatte, Ihme jedoch die ältere Feuerwehr war: „Das spielte dann keine Rolle mehr“, sagt Fricke.

Wegen Kommunalpolitik Feuerwehrführung abgegeben

Er selbst erlebte diese Entwicklung von 1969 bis 1975 als Chef des Feuerwehrkommandos. Hüper, der auch Ortsbürgermeister von Ihme-Roloven war, habe die Spitzenposition aus Zeitgründen damals abgegeben, erzählt Fricke. Wegen einer Häufung von Ämtern gab auch er den Führungsposten bei der Feuerwehr 1975 ab. Fricke war von 1964 bis 1972 im Gemeinderat Ihme-Roloven – unter anderem auch als stellvertretender Bürgermeister.

Von 1976 an war er mit Unterbrechungen bis 2006 insgesamt 20 Jahre lang auch im Rat der Stadt Ronnenberg vertreten. „Wegen der Kommunalpolitik habe ich meinen Führungsposten bei der Feuerwehr niedergelegt“, sagt Fricke. Er erinnert sich aber noch gut an den Großbrand in der Zuckerfabrik Weetzen 1966. Bei einem Feuer im Schnitzelschuppen sei eine Wand zum Glück erst eingestürzt, kurz nachdem alle Einsatzkräfte die Halle verlassen hatten, erinnert Fricke.

Besuch auf dem Erdbeerhof Fricke in Ihme-Roloven: Johann-Friedrich Fricke (30), Hans-Hermann Fricke (89) und Hans-Hermann Fricke (60) gehören zum Familienbetrieb. Quelle: SAMANTHA FRANSON

Bis heute noch Posaunist im Musikzug

Treu geblieben ist der Landwirt in all den Jahren gemeinsam mit seiner 89-jährigen Frau Frieda nicht nur dem landwirtschaftlichen Familienbetrieb mit der Erdbeerplantage – wo er bis vor drei Jahren immer noch ausgeholfen hat. Aktives Mitglied ist der 89-Jährige bis heute im Musikzug der Feuerwehr Ihme-Roloven. „Ich bin immer noch als Posaunist im Einsatz“, sagt Fricke.

Von Ingo Rodriguez