Burgdorf

Viel Zeit ist vergangen, seit die Ronnenberger Verwaltung Anfang 2019 ein Baugebiet für Ihme-Roloven auf den Weg bringen wollte. Im vergangenen Jahr haben die Erkrankung des zuständigen Fachbereichsleiters und die Corona-Pandemie weitere Verzögerungen verstärkt. Kein Wunder also, dass die Einwohner des Ortes, allen voran Ortsbürgermeister Hans-Hermann Fricke, die weitere Entwicklung gern beschleunigen würden.

Aber auch der Ortsrat hat viel Zeit verstreichen lassen. Ein halbes Jahr nach der Kampfabstimmung um die Anträge der beiden Fraktionen gab es noch keinen Versuch, intern die Wogen zu glätten oder sogar über einen Kompromiss zu reden, wie Fricke einräumt.

Aus dem Rat kamen immer wieder Signale, man tue sich leichter, ein Baugebiet zu planen, das im Ort einvernehmlich beschlossen werde. Höchste Zeit also für Fricke und Co. zu klären, in welcher Form sich alle Mitglieder des Ortsrates das Baugebiet an der Hiddestorfer Straße gleichermaßen vorstellen können. Ein positives Zeichen wäre es, wenn das noch vor den Beratungen der ISEK-Kommission gelänge – und möglicherweise eine Entscheidungshilfe für die Kommissionsmitglieder.

Von Uwe Kranz