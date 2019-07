Empelde

Die FDP-Ratsfraktion aus Ronnenberg hat die Einführung einer Gebührenordnung für die widerrechtliche Müllentsorgung beantragt. FDP-Ratsherr Dieter Herbst vermutet, dass die Anwohner durch mögliche Strafen von der illegalen Abfallbeseitigung abrücken und dadurch das Stadtbild verbessert werde. „An vielen Stellen werden die Hinterlassenschaften absichtlich fallen gelassen. Das muss nicht sein“, betont Herbst.

Unweit des Empelder Kalibergs haben Unbekannte Säcke mit benutztem Katzen- oder Kleintierstreu im Gebüsch entsorgt. Quelle: Mario Moers

Teure Abfallbeseitigung

In der Anfrage wird auf die wilde Entsorgung von Hausmüll und Sperrmüll, Glas und Glasbruch, Hinterlassenschaften eines Hundes sowie das Ablegen größerer Papiermengen bis hin zu Zigarettenschachteln aufmerksam gemacht. Herbst erklärt, dass er „Kleinigkeiten“ wie Taschentücher oder Zigaretten nicht ahnden lassen möchte. „Solch ein Verhalten liegt mir fern“, sagt der Ratsherr.

In Ronnenberg ist der Bauhof für den Sperrmüll, die Leerung der Mülleimer in der Stadt und für die Entsorgung des illegalen Abfalls zuständig. In einigen Fällen rufen Passanten im Rathaus an und die Mitarbeiter müssen daraufhin den Bauhof verständigen. Herbst zufolge belastet die widerrechtliche – und damit unplanmäßige – Müllentsorgung den Haushalt „erheblich“. Eine genaue Summe wollte der FDP-Politiker jedoch nicht benennen.

Am Bahnübergang in Richtung Mühlenberg wurde eine marode Europalette abgeladen. Quelle: Mario Moers

Die Ronnenberger FDP schlägt vor, dass die Mitarbeiter der Stadt, die auch den ruhenden Verkehr beobachten, die mögliche Gebührenordnung anwenden und die Täter ermahnen.

Stadt prüft die Vorschläge aus der Anfrage

Der kommunale Fachbereichsleiter Wolfgang Zehler von der Stadt Ronnenberg prüft derzeit die Vorschläge aus der Anfrage von Herbst. Grundsätzlich sei für Angelegenheiten dieser Art die Region Hannover als Untere Abfallbehörde zuständig, sagt Zehler. „Verwarn- und Bußgelder für Mülldelikte gibt es ja seitens der Region bereits“, sagt der Fachbereichsleiter. Die Stadt leite deshalb Meldungen über Verstöße auch dorthin weiter.

Die Vorschläge von Herbst sollen trotzdem von der Stadtverwaltung aufgearbeitet und in einer entsprechenden Vorlage für die politischen Gremien zusammengefasst werden. „Wir müssen auch prüfen, inwieweit die Straßenordnung der Stadt Möglichkeiten in dieser Hinsicht einräumt. Vielleicht lassen sich Verstöße auch in dieser Form ahnden“, sagt Zehler.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig