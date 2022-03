Ronnenberg

Aus ihrem früheren Beruf kennt Ilse Petrich viele Einwohner der Stadt Ronnenberg persönlich. Die meisten dürften heute vom Alter her mitten im Berufsleben stehen. „Ich habe 17 Jahre als Schulsekretärin in Ronnenberg gearbeitet“, erzählte die Seniorin aus Anlass ihres 100. Geburtstages. Es ist ein Tag, der nicht vielen Menschen zuteil wird. Um dies zu würdigen war am Dienstag auch Bürgermeister Marlo Kratzke herbeigeeilt, um der Empelderin zu gratulieren.

Ein Leben lang in Ronnenberg zu Hause

Mit den Worten vom österreichischen Schriftsteller Franz Kafka – „Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu entdecken, wird nie alt werden“ – übergab der Bürgermeister Ilse Petrich ein Glückwunschschreiben, unter anderem von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und dem Regionspräsidenten Steffen Krach, sowie einen Blumenstrauß.

Die 100-Jährige ist am 22. März 1922 in Hannover geboren, hat allerdings ihr Leben lang in Ronnenberg gewohnt. Früher sei sie gerne gereist und habe viel von der Welt gesehen, erzählt die Jubilarin. 2015 zog sie dann ins Integra Seniorenheim in Empelde, wo sie bis heute zu Hause ist, nur dass sie die Dinge inzwischen etwas ruhiger angehen lässt. „Frau Petrich hat viel erlebt und verfügt über ein großes Wissen“, betonte Bürgermeister Kratzke während der Zeremonie. Es sei schön, dass sie sich im Integra Seniorenheim wohlfühlt. Dort erwarteten sie an ihrem Geburtstag außer des Besuchs des Stadtoberhauptes, mehrere Ständchen, eine große Torte und ein gemeinsames Mittagsbüfett mit Bewohnern und Pflegepersonal.