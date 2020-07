Ronnenberg

Die Planung für Veränderungen in der siedlungstechnischen Keimzelle der Kernstadt Ronnenberg schreitet voran. Das Bauleitverfahren für das neue Baugebiet Im Sacke könnte nach Meinung der Stadtverwaltung im kommenden Jahr abgeschlossen werden. Zuvor stehen aber in unmittelbarer Nachbarschaft zum Edeka-Markt an der Straße Über den Beeken unter anderem noch umfangreiche archäologische Untersuchungen an. Und diese könnten möglicherweise neue Erkenntnisse über das tatsächliche Alter Ronnenbergs geben.

Einzelheiten will Timo Fleckenstein noch nicht öffentlich machen. Der Teamleiter Städtebauliche Planung der Stadt sieht aber in der Vorbereitung des neuen Baugebiets Im Sacke gute Fortschritte. Nach dem Aufstellungsbeschluss für das Baugebiet sei das Konzept inzwischen noch einmal modifiziert worden, sagt er.

Hofsituation mit viel Grün soll entstehen

Die Ansprüche auch seitens der Verwaltung an das Baugebiet sind hoch. Die Bauten, die dort entstehen, sollen eine hohe Qualität haben und sich in die Gegebenheiten einfügen. So sei eine Hofsituation mit viel Grün geplant, sagt Fleckenstein. Auch die Beeke soll demnach von den Grundstücken aus „visuell erlebbar“ werden. Die Politik könnte bereits im Herbst – möglicherweise im nächsten Sitzungslauf – über den Bebauungsplan entscheiden. Die dafür nötigen Unterlagen werden derzeit vorbereitet.

Von der Straße Meiergarten aus sind Baulücken zu erkennen, die ebenfalls mit dem neuen Baugebiet überplant wurden. Quelle: Uwe Kranz

Dass das Bauleitverfahren dennoch voraussichtlich das kommende Jahr noch weitestgehend in Anspruch nehmen wird, liegt daran, dass vor den Baggern zunächst die Archäologen anrücken. Und im Gegensatz zur faunistischen Betrachtung, die ohne besondere Hinweise auf Feldhamster oder ähnlich schützenswerte Lebewesen zu liefern bereits gelaufen ist, erwartet die Verwaltung in historischer Hinsicht viele neue Erkenntnisse.

Frühere Funde versprechen sehr viel

Funde, die in der Vergangenheit in der Nachbarschaft an der Beeke und am Bauernwiesenweg gemacht worden waren, kündigen quasi bereits an, dass es auch Im Sacke einiges für die Historiker zu entdecken gibt. „Ich gehe davon aus, dass wir dort sehr viel aus der Erde holen werden“, ist sich Fleckenstein sicher.

Denkbar ist auch, dass Funde, die dort gemacht werden, neue Hinweise auf das tatsächliche Alter Ronnenbergs geben könnten. Erst vor zwei Jahren war ein Disput zwischen Historikern mit der Aufstellung einer Steele am Hagentor beigelegt worden. Auf dem Stein wird an die älteste belegbare Erwähnung der Stadt vor inzwischen 1052 Jahren erinnert. Einzelne Funde im Stadtgebiet gehen aber teilweise auf ein noch früheres Datum zurück. Kein Wunder also, dass historisch interessierte Ronnenberger es kaum erwarten können, bis die archäologischen Untersuchungen auf dem Baufeld beginnen.

Von Uwe Kranz