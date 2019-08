Ronnenberg

Mit einem neuen Grünflächenkonzept hat die Stadtverwaltung Ronnenberg im Herbst 2018 die Weichen für eine bessere Gestaltung des öffentlichen Raums gestellt. Neben der Beseitigung illegal abgelegten Mülls und der Pflege von Grünanlagen hatte der Fachbereich, den im Rathaus Wolfgang Zehler zu verantworten hat, auch die Baumbeschau als zunehmend wichtige Aufgabe des Bauhofs erkannt. Erste Erkenntnisse haben ergeben, dass der Baumbestand der Stadt Ronnenberg einige Probleme aufwirft. Nach der Sommerpause will der Fachbereich den Rat darüber detailliert informieren.

Tödlicher Unfall gibt Anstoß zu mehr Kontrollen

Grund für die Schwierigkeiten sind die zunehmenden extremen Witterungsereignisse. Trockenheit und starke Winde haben in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass der Baumbestand deutlich intensiver kontrolliert werden muss. Ein tödlicher Unfall am Rande des Maschsseefests 2017 hatte das Bewusstsein für eine ähnliche Bedrohung auch in Ronnenberg geschärft. Seinerzeit war ein Mann von einem herabstürzenden Ast erschlagen worden. Mit großem Personalaufwand will die Verwaltung einen ähnlichen Vorfall im Stadtgebiet verhindern.

Aber auch eine Altlast verschafft den Mitarbeitern des Bauhofs immer mehr Arbeit. Fehleinschätzungen bei Pflanzungen vor 20 bis 30 Jahren müssten jetzt oftmals korrigiert werden, erklärt Zehler. Damals seien an Straßenrändern teilweise die falschen Bäume gepflanzt worden oder die Baumscheiben seien nicht richtig dimensioniert worden.

Die Folgen seien inzwischen auf Straßen und Wegen, aber auch auf privaten Grundstücken sichtbar: Das Wurzelwerk zerstört Rohre und Leitungen und drückt Steine und Oberflächen nach oben. „Dabei entstehen häufig Stolperfallen“, wie Zehler berichtet. Oftmals muss dann radikal gehandelt werden. So wie im vergangenen Jahr an der Benther Straße in Ronnenberg. Dort waren die ortsuntypischen Robinien allesamt durch neue Ahorn-Bäume ersetzt worden. Außerdem mussten die Gehwege entlang der Straße neu gepflastert werden.

Baumschutzsatzung in einem neuen Licht

Diese Schwierigkeiten werfen auch ein anderes Licht auf die bestehende Baumschutzsatzung der Stadt. „Das, was uns umtreibt, treibt auch die privaten Grundeigentümer um“, sagt Zehler. Deshalb müsse überprüft werden, ob die Baumschutzsatzung in ihrer jetzigen Ausführung noch zeitgemäß ist. Sollte sich dabei ein Bedarf ergeben, müsse die Politik über eine Änderung beraten. Der Rat sei zudem gefordert, wenn es um die Finanzierung der Maßnahmen zur Umsetzung der Grünflächenkonzeption und die Erneuerung der Baumscheiben geht, erklärt er.

Wichtig für Zehler ist es, der Bevölkerung immer transparent die Notwendigkeit einzelner Maßnahmen deutlich zu machen. Gerade beim Fällen von Bäume gebe es immer zwei Seiten. Die einen seien froh, dass der störende Baum endlich weg ist, die anderen betrauern möglicherweise den verlorenen Ortsbild prägenden Charakter des Gewächses. „In der Regel wird aber für jeden gefällten Baum immer ein neuer nachgepflanzt“, verspricht Zehler.

