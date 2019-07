Empelde/Krähenwinkel

Das Schicksal der beiden Tiere bewegt seit Anfang der Woche viele Menschen in der Region Hannover: Zwei Hunde waren am Dienstag auf dem Parkplatz an der Nenndorfer Straße in Empelde zwischen Ortsausgang und Bundesstraße 65 in einer kleinen Transportbox aufgefunden worden. Offenbar hatte der Halter sie trotz großer Hitze dort ausgesetzt.

Die Polizei übergab die Hunde, einen schwarzen älteren Terrier-Mix sowie einen jüngeren Jack Russell Terrier, an das Tierheim in Krähenwinkel, wo sie seither unter anderem von Ute Possekel betreut werden. „Den Hunden geht es soweit gut. Bisher konnten wir keine gesundheitlichen Auffälligkeiten feststellen“, erklärt die stellvertretende Leiterin des Tierheims. Allerdings sei die Hündin, die im Tierheim dern Namen Chloé erhalten hat, etwas zu dünn, deshalb sei zunächst abzuwarten, ob sie bei guter Fütterung zunehme. Sollte das nicht der Fall sein, müsse ein Tierarzt ermitteln, ob eine organische Ursache dahinter steckt.

Jack-Russel-Terrier-Hündin hat Angst vor der Leine

Die Krallen beider Tiere waren zum Zeitpunkt der Aussetzung auf dem Parkplatz etwas lang gewesen, woraus man schließen könne, dass sie bei ihrem Halter nicht sehr viel Bewegung gehabt hätten. Auffällig sei allerdings, dass die braun-weiße Hündin es allem Anschein nach nicht gewohnt ist, an der Leine zu gehen. Das Führen an der Leine macht ihr große Angst, sodass sie sich auf die Erde wirft und sich windet. Daran wollen die Mitarbeiter des Tierheims in den kommenden Tagen arbeiten.

Ute Possekel kümmert sich im Tierheim Krähenwinkel um die beiden ausgesetzten Tiere. Quelle: Foto: Heidrich

Die beiden Hündinnen, der Terrier-Mix bekam den Namen Olga, sind im Quarantänebereich des Tierheims untergebracht. Sie werden geimpft, entwurmt und gegebenenfalls weiter medizinisch versorgt. Inzwischen geht die Suche nach dem Halter der Tiere weiter. Im Tierheim und bei der Polizei sind noch keine weiterführenden Hinweise eingegangen. Die Tierschutzorganisation Peta hat derweil 500 Euro Belohnung für Angaben ausgesetzt, die zur Ermittlung des Halters führen.

Halter bekommt die Tiere nicht zwingend zurück

Grundsätzlich erfolgt bei offensichtlich ausgesetzten Tieren eine Meldung des Tierheim an das Veterinäramt, erklärt Possekel. Dort wird dann entschieden, ob und unter welchen Voraussetzungen der Halter die Tiere zurückbekommen kann.

Das Foto zeigt die beiden Hunde am Fundort. Quelle: privat

Sollte der Besitzer gar nicht ermittelt werden, versuchen die Mitarbeiter des Tierheims die Tiere in ein geeignetes Zuhause weiter zu vermitteln. Im Fall der beiden Hunde aus Empelde bedeutet das allerdings, dass die Tierpfleger die beiden Tiere zuvor besser kennen lernen müssen. „Denn nur mit einer vernünftigen Charaktereinschätzung lässt sich sagen welche Grundvoraussetzungen neue Halter mitbringen müssen“, betont Possekel. Der dafür nötige Zeitraum betrage im günstigsten Fall 14 Tage.

