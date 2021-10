Ronnenberg

Es geht wieder los: Nach einer einjährigen Corona-Zwangspause gibt der Gastronom und Veranstalter Hendrik Walde den Startschuss für ein Indoorprogramm in der Gaststube seiner Lütt Jever Scheune. Bis Ende November sind mehrere Comedyshows, ein Secondhand-Kleidermarkt und eine Halloweenparty geplant. Die Veranstaltungen im Innenraum der Scheune seien das erste zusammenhängende Herbst- und Winterprogramm nach den Corona-Lockerungen, sagt Walde.

Die Pandemie hat ihn schwer getroffen. „Ich habe mich aber mit Überbrückungsgeldern und Outdoor-Aktionen über Wasser gehalten“, sagt Walde. Genau ein Jahr ist es her, dass in der Lütt Jever Scheune unter Corona-Bedingungen nach dem ersten Lockdown eine Indoorsaison begann. Für Walde und seine Veranstaltungsscheune fiel aber nach dem Startschuss gleich wieder der Vorhang. Der Auftritt der Bauchrednerin Sabine Murza war wegen des zweiten Lockdowns gleichzeitig die erste und letzte Show – bis heute. Immerhin konnte Walde im Sommer unter Auflagen in seinem Biergarten Aktionen anbieten.

Zum Auftakt Secondhandmarkt und Halloweenparty

Nun soll alles besser werden: Schon am Sonnabend und Sonntag, 30. und 31. Oktober, wird sich Waldes Scheune zum Auftakt in einen Secondhand-Bekleidungsmarkt verwandeln. Waldes Sohn Kilian und der 21-jährige Maxim Mihailov präsentieren das Sortiment ihrer gemeinsamen Start-up-Firma Attic Vintage in der Scheune an der Straße Hinter dem Dorfe für Laufkundschaft. Besucher können jeweils von 13 bis 18 Uhr gebrauchte Wintermode günstig erwerben.

Am Sonnabend, 30. Oktober, wird Walde den Bekleidungsmarkt vorübergehend wieder aus der Scheune herausräumen. Um 19 Uhr beginnt nämlich seine Halloweenparty mit DJ Christian Müller. „Verkleidungen sind erwünscht“, sagt Walde. Auf dem Programm stehen für Kosten von 5 Euro pro Ticket jede Menge Musik und Tanz sowie Überraschungen.

Sisters of Comedy

Am Montag, 8. November, treten in der Scheune um 19 Uhr die Sisters of Comedy mit ihrem Programm „Nachgelacht“ auf. Die drei Künstlerinnen Liese-Lotte Lübke, Liza Kos und Mia Pittroff gastieren mit ihrer femininen Kabarettshow zum ersten Mal bei Walde. Besucher zahlen 25 Euro pro Ticket.

Roberto Capitoni

Einen Angriff auf die Lachmuskeln verspricht auch der Künstler Roberto Capitoni für seinen Auftritt am Freitag, 12. November. Unter dem Motto „Vom Schwabenpunk zum Comedian“ präsentiert Capitoni anlässlich seiner 40-jährigen Bühnenlaufbahn seine Lieblingsnummern aus sieben Soloprogrammen. Der italienisch-schwäbische Kabarettist beginnt um 20 Uhr. Preis pro Ticket: 22,50 Euro.

Wolfgang Grieger und die High Nees

Ein Best-of-Programm will am Freitag, 26. November, das Comedy-Musik-Trio Wolfgang Grieger und die High Nees in der Scheune aufführen. Bei den Künstlern stehen viel Musik, jede Menge Quatsch und selbst gebastelte Instrumente im Mittelpunkt. Die Show trägt den Titel „Betreutes Scheitern“ und beginnt um 20 Uhr. Besucher zahlen 22,50 Euro pro Ticket.

Vorverkauf hat begonnen

„Ich hoffe, dass die Aktionen gut angenommen werden“, sagt Walde. Wegen gefallener Corona-Inzidenzwerte müsste er derzeit als Auflage nur die Besucherpersonalien dokumentieren. Sollte sich die Infektionslage wieder verschlechtern, müssten alle Gästen Genesungs- oder Impfnachweise oder negative Testergebnisse vorzeigen.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf in allen HAZ-Ticketshops, online bei Eventim, im Buchladen Der Buchfink an der Straße Lange Reihe und im Tui-Reisebüro an der Ronnenberger Straße 18 erhältlich. Telefonische Reservierung sind unter (0 51 09) 78 12 und (0 51 09) 51 39 85 möglich. Pro Veranstaltung werden bis zu 60 Tickets verkauft. Eine Programmübersicht ist auf der Internetseite www.luettjeverscheune.de zu finden.

