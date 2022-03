Linderte

Es ist ein Katalog mit insgesamt 31 Maßnahmen, die in dem kleinen Dorf Linderte gefährliche Verkehrssituationen entschärfen sollen. Seit fast zwei Jahren liegt das Konzept der sechsköpfigen Privatinitiative Lebenwertes Linderte ausgearbeitet in der Schublade des Ortsrates und der Stadtverwaltung – und immer wieder wird in den Ortsratssitzungen mit Vertretern der Kommune über die Bewertung verschiedener Ideen gesprochen.

Initiative verweist auf kleine Erfolge

Doch umgesetzt wurden bislang nur sehr wenige der Anregungen – auch weil die Zuständigkeit in vielen Fällen bei der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr liegt. Das gilt vor allem für das seit Jahren vergeblich geforderte Tempo-30-Limit für die Ortsdurchfahrten. „Wir brauchen einen langen Atem“, sagt der Sprecher der Initiative, Ralf Mannstedt .

Die Initiative kann für das mit dem ADFC ausgearbeitete Konzept aber auch kleine Erfolge vorweisen. „Auf der Holtenser Straße wurde die Kreuzung am Ortseingang mit einem neuen Verkehrsspiegel ausgestattet, damit man von der Berggartenstraße aus die heranrasenden Autos erkennen kann“, sagt Mannstedt. Außerdem habe der Ortsrat die Anschaffung einer digitalen Tempoanzeige für diese Ortsdurchfahrt beschlossen. Mannstedt verweist auf eine in Kürze zu erwartende dritte Errungenschaft. Demnach wurde kürzlich bei einem Treffen des Ortsrats mit den Verkehrsbehörden des Landes, der Region Hannover und der Stadt beschlossen, an der Holtenser Straße einen sogenannten Tempotrichter einzurichten. Vor dem Ortseingang wird ein Tempo-70-Limit angeordnet, um die Geschwindigkeit der Autofahrer schrittweise zu drosseln.

Ein Tempo-30-Limit wurde für die schmale Ortsdurchfahrt bislang vergeblich gefordert. Quelle: Ingo Rodriguez

Mannstedt berichtet auch von neuen Erkenntnissen hinsichtlich der Forderung, das Linderter Ortsschild auf dieser Strecke weiter in Richtung Holtensen zu versetzen – um die Autofahrer ebenfalls früher auszubremsen. Bislang habe die Landesbehörde diesem Vorschlag zwar stets eine Absage erteilt – mit dem Verweis auf eine Verordnung, die dies als nicht zulässig einstufe, weil die Entfernung zum bebauten Siedlungsbereich zu groß sei. Er habe jedoch ein verwaltungsgerichtliches Urteil gefunden, wonach die Versetzung eines Ortsschildes wegen nachträglich erweiterter Bebauung möglich sei. Mannstedt hat deshalb die Landesbehörde in einer E-Mail darauf hingewiesen, dass auf der Holtenser Straße nach dem Errichten des Schildes wenige Meter entfernt eine landwirtschaftlichen Halle gebaut wurde. „Ich warte noch auf eine Reaktion“, berichtet er.

Zu den Forderungen gehört ein Versetzen des Ortseingangsschildes in Richtung Holtensen. Quelle: Ingo Rodriguez

„Man muss immer wieder nachfragen“

Er wirkt trotz der bisher überschaubaren Erfolge keineswegs enttäuscht. „Man muss bei solchen Initiativen immer wieder nachfragen“, sagt er. Dass alle Forderungen regelmäßig in den Ortsratssitzungen mit der Stadt besprochen werden, stimme ihn zuversichtlich. Er glaubt auch, in wenigen Jahren noch selbst von der geforderten Ertüchtigung der Radwege zu profitieren. Eine kurzfristige Erneuerung der Strecke in Richtung Hiddestorf sei wegen einer notwendigen Priorisierung der Maßnahme durch das Land als zuständigen Baulastträger allerdings vorerst vom Tisch. Wahrscheinlicher sei, dass der Alltagsradweg nach Ihme-Roloven – „ein Feldweg im Besitz der Stadt“ – wettertauglich gestaltet werde. „Dafür ist kein Planfeststellungsverfahren erforderlich“, begründet Mannstedt seine Zuversicht.

Er weiß aber auch: Bevor so eine Maßnahme umgesetzt wird, müsse zunächst das von der Stadt bereits beschlossene Radverkehrskonzept für ganz Ronnenberg vorliegen, das Bestandteil des Klimaschutzaktionsprogrammes sei. Dieses gutachterliche Werk sei als gebündeltes Gesamtpaket notwendig, um auf Grundlage eines Zeitplanes nacheinander verschiedene Maßnahmen zu finanzieren. Seinen Informationen zufolge soll das Konzept bis zum Dezember aber noch nicht einmal in Auftrag gegeben worden sein – offenbar auch wegen knapper Personalressourcen.

Initiative setzt auf flankierende Maßnahmen

Die Initiative setzt hinsichtlich der Verkehrsberuhigung auf „viele kleinere flankierende Maßnahmen“, wie es Mannstedt nennt. Denn: Dass auf der Holtenser Straße ein Tempo-30-Limit eingeführt werde, sei nur nach einer unerwünschten Zuspitzung der Lage wahrscheinlich. „Wegen geltender Verwaltungsvorschriften aus der Straßenverkehrsordnung müssten sich erst etliche Unfälle ereignen, damit diese Ortsdurchfahrt als Gefahrenschwerpunkt eingestuft wird“, sagt Mannstedt.

Von Ingo Rodriguez