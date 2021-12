Weetzen

In Weetzen hat sich eine Dörfverschönerungsgruppe gegründet, um Weetzen ein schöneres Ortsbild zu verpassen. Am Sonnabend gab es das zweite Treffen. Neben den etwa zehn ehrenamtlichen Dorfverschönerinnen und Dorfverschönern um die Initiatorinnen Renate Eichner und Sylvie Röhrkasten war auch der Leiter des städtischen Bauhofes, Martin Borchers, unterstützend und beratend mit dabei.

Nachdem man sich auf dem Schulhof der Regenbogenschule getroffen hatte, ging es direkt in den Ort, um bei einer Begehung Ideen zu sammeln und eine Umsetzung zu besprechen. Erste Station war der Kantplatz, eine Grünfläche mit Bänken in der Kantstraße, die bisher kaum genutzt und beachtet wird.

Zu den anvisierten Aktionen der neuen Dorfverschönerungsgruppe zählen unter anderem die Pflege von Grünflächen, das Sammeln von wildem Müll und die Gestaltung des Rundwanderwegs. Auch eigene Ideen dürfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitbringen. Der Ortsrat hat der neuen Initiative bereits seine Unterstützung zugesagt. Stattfinden sollen die Treffen immer am ersten Sonnabend im Monat immer um 14 Uhr.

Kantplatz soll Boule-Platz werden

Die Dorfverschönerungsgruppe möchte den Kantplatz beleben, zumal er zentral in Weetzen gelegen sei. Die Idee des ehemaligen Weetzer Ortsbürgermeisters Rüdiger Wilke, an dieser Stelle einen Boule-Platz mit Bänken und Tisch zu errichten, wurde bei der Begehung positiv aufgegriffen und besprochen.

„Auch gerade in Zeiten von Corona können Plätze im Freien mit einer guten Aufenthaltsqualität Kontaktmöglichkeiten für Menschen bieten“, meinte Röhrkasten. Auch die Arbeit der neuen Gruppe finde im Freien statt und könne so auch gut in Corona-Zeiten Menschen zusammenbringen und mit Spaß an gemeinsamen Ideen arbeiten lassen.

Verwilderte Grünfläche gehört Region

Zweiter Anlaufpunkt am Sonnabend war die Grünfläche an der Vörier Straße zwischen Eulenflucht und Sutfeldweg, die lange Zeit verwildert war und den Fußweg teilweise schon überwucherte. Martin Borchers berichtete, dass es sich dabei um eine Fläche der Region handle, die demnach nicht vom Bauhof der Stadt gepflegt werde. „Auch für eine Aufwertung und Verschönerung dieser Fläche gibt es Ideen und Interessierte, die sich hier gern einbringen möchten“, so Röhrkasten. Ob dies möglich sei, müsse im Gespräch mit der Region geklärt werden.

Lesen Sie auch: Eigentümerin der Zuckerfabrik will alte Silos noch in diesem Jahr sprengen lassen

Man wolle die kalte Jahreszeit nutzen, um sich ein Bild zu machen und zu planen, bevor es dann hoffentlich bald im Frühjahr an den aktiven Einsatz und die Umsetzung gehe, teilte die neue Dorfverschönerungsgruppe mit.

Weitere Interessierte sind jederzeit willkommen. „Eine regelmäßige Teilnahme ist nicht verpflichtend“, betonte Initiatorin Röhrkasten. Und nach der Arbeit könne bei einer Nachbesprechung gerne auch mal ein Kaffee zusammen getrunken werden.

Auf Initiative von Sylvie Röhrkasten (vorn, grüne Jacke) und Renate Eichner (vorn, blaue Jacke) trifft sich eine Gruppe von Dorfbewohnern künftig einmal monatlich, um das Ortsbild aufzuwerten. Quelle: Ingo Rodriguez (Archiv)

Das nächste Treffen der Dorfverschönerungsgruppe findet am Sonnabend, 8. Januar, um 14 Uhr statt, je nach Wetter entweder auf dem Schulhof oder in der Aula der Regenbogenschule. Wer Kontakt aufnehmen möchte, erreicht Initiatorin Renate Eichner unter der Telefonnummer (0 51 09) 29 71 und Sylvie Röhrkasten per E-Mail an sylvie.roehrkasten@t-online.de.

Von Heidi Rabenhorst